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Coudet, en la cuerda floja en River: la intensa seguidilla que podría marcar su destino

River, que tuvo uno de los peores inicios de semestre de los últimos años, tendrá una intensa seguidilla que podrían marcar el destino de Eduardo Coudet

30 de julio 2026 · 18:43hs
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Coudet, en la cuerda floja en River: la intensa seguidilla que podría marcar su destino

River, que tuvo uno de los peores inicios de semestre de los últimos años, tendrá una intensa seguidilla de partidos en las próximas semanas que podrían marcar el destino de su director técnico, Eduardo Coudet.

El entrenador del Millonario está en la cuerda floja, luego de comenzar la segunda mitad del 2026 con tres derrotas consecutivas. La primera de ellas fue en los 16avos de final de la Copa Argentina contra Aldosivi de Mar del Plata, mientras que las otras dos se dieron ante Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata en el Torneo Clausura.

De esta manera, Coudet está obligado a guiar nuevamente al triunfo a River, ya que en caso de que esto no ocurra podría correr serio riesgo su futuro en el banco de suplentes del club de Núñez.

El próximo desafío del Chacho será este domingo, cuando sus dirigidos se enfrenten con Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura, mientras que una semana después tendrán una dura visita a Tigre.

Luego llegará un momento clave del semestre, ya que a mediados de agosto River disputará su serie correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, con rival aún por definir, mientras que en el medio recibirá a Argentinos Juniors, uno de los equipos más duros del fútbol local.

Finalmente, la actividad para el Millonario en agosto concluirá con los enfrentamientos con Vélez y Banfield, que serán el 23 y el 30 respectivamente.

Los próximos partidos de River que podrían definir el futuro de Coudet

River - Rosario Central: domingo 2/8 a las 19:15

Tigre - River: domingo 9/8

Ida de los octavos de final de Copa Sudamericana: rival y fecha a definir

River - Argentinos Juniors: 16/8

Vuelta de los octavos de final de Copa Sudamericana: rival y fecha a definir

River - Vélez: 23/8

Banfield - River: 30/8

River Eduardo Coudet clausura
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