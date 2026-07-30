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Posible trueque entre Atlético de Madrid y Barcelona por Julián Álvarez

Surgió una negociación entre Atlético de Madrid y Barcelona para contratar al argentino Julián Álvarez. Trueque y dinero, la opción

30 de julio 2026 · 19:09hs
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Posible trueque entre Atlético de Madrid y Barcelona por Julián Álvarez

Atlético de Madrid comenzó a moverse por Ferran Torres y varios futbolistas del plantel intentan convencerlo de sumarse al equipo de Diego Simeone, una posibilidad que podría influir en las negociaciones por Julián Álvarez, pretendido por el Barcelona durante el actual mercado de pases.

El atacante español tiene contrato con el conjunto catalán hasta junio de 2027 y todavía no alcanzó un acuerdo para renovar. Desde enero podría negociar su llegada en condición de libre a otro club, aunque Barcelona busca evitar perder sin cargo a uno de sus principales delanteros.

Barcelona no se baja de la lucha por comprar a Julián Álvarez

Atlético y París Saint-Germain aparecen como los equipos más interesados en Ferran, quien viene de ser protagonista en la consagración de España en el Mundial y convirtió ante la Argentina en la final disputada en Nueva Jersey.

Dentro del plantel colchonero, varios compañeros suyos en la selección española le pidieron que se incorpore al Atlético y le aseguraron que podría transformarse en el nuevo centrodelantero del equipo.

La posible operación comenzó a relacionarse con el futuro de Julián, aunque por el momento no existe una negociación formal por un intercambio. El Barcelona mantiene al argentino como su principal objetivo para reforzar el ataque, mientras que Atlético pretende retenerlo o recibir una propuesta extraordinaria para permitir su salida.

Ferran tiene mayores posibilidades de continuar en Barcelona que de marcharse durante este mercado, especialmente porque el club catalán necesita un delantero después de la salida de Robert Lewandowski y todavía no logró incorporar un reemplazante.

La dirigencia blaugrana pretende retomar las conversaciones para extender el vínculo del español después de varias semanas sin contactos concretos. Sin embargo, la falta de acuerdo mantiene abierta la posibilidad de una transferencia antes de que pueda firmar libre con otra institución.

La situación contractual de ambos delanteros es muy diferente: Ferran quedará libre en 2027, mientras que Julián tiene vínculo con Atlético de Madrid hasta junio de 2030, una diferencia que obliga a los clubes a encontrar una fórmula económica considerablemente más compleja que un simple intercambio.

Julián todavía disfruta de su descanso después del Mundial y deberá reincorporarse a los entrenamientos del Atlético durante los primeros días de agosto. Hasta entonces, Barcelona intentará avanzar por su contratación y el conjunto de Simeone seguirá atento a Ferran, en una trama que podría conectar el futuro de los dos protagonistas de la última final mundialista.

Barcelona Atlético de Madrid Julián Álvarez
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