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Inferiores de la ASB: septiembre cerró con una intensa jornada

En diferentes escenarios siguió adelante la segunda ronda del segundo torneo del año en las inferiores de la ASB. El repaso por los distintos marcadores

Ovación

Por Ovación

27 de septiembre 2026 · 08:50hs
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Inferiores de la ASB: septiembre cerró con una intensa jornada

El básquet de divisiones inferiores de la ASB volvió a tener una agenda cargada de partidos durante el cierre de septiembre. En distintos escenarios se disputó una nueva fecha correspondiente a la segunda ronda del segundo torneo del año, con varios equipos saliendo a la cancha en busca de seguir avanzando en la competencia.

La jornada volvió a mostrar el movimiento habitual de las categorías formativas, con encuentros repartidos en diferentes canchas de la región y protagonistas de distintas instituciones que continúan dándole forma a la temporada.

Septiembre se despidió con todo en el plano asociativo, dejando una nueva tanda de resultados en las categorías inferiores. A continuación, el repaso por todos los marcadores de la jornada.

DIVISIONES INFERIORES – FECHA 8 – SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

CATEGORÍA INFANTILES

CUST A 7 – Unión B 28 (PC, resto amistoso)

Colón (SJ) 50 – Regatas (SF) 53

Kimberley 6 – Argentino (SC) 20 (PC, resto amistoso)

Sanjustino 51 – CUST B 66

República 25 – Almagro 136

Rivadavia 20 – Centenario 11 (PC, resto amistoso)

Argentino A 32 – Banco B 83

Santa Rosa 63 – Regatas Coronda 72

Alma Juniors 101 – Alumni 32

Banco A 27 – Macabi 84

CATEGORÍA CADETES

Colón (SJ) 90 – Regatas (SF) 45

Sanjustino 83 – CUST B 42

República 27 – Almagro 76

Rivadavia 123 – Centenario 31

Argentino A 62 – Banco B 55

Santa Rosa 50 – Regatas Coronda 47

El Quillá 59 – Colón (SJ) 32

Banco A 128 – Macabi 13

CATEGORÍA JUVENILES

CUST 79 – Colón (SF) 48

Colón (SJ) 53 – Regatas (SF) A 87

República 55 – Almagro 103

Rivadavia 75 – Centenario 66

Argentino A 97 – Banco B 57

El Quillá 67 – Regatas (SF) B 61

Banco A 107 – Macabi 23

TORNEO DESARROLLO – CATEGORÍA CADETES

Ateneo Inmaculada 20 – Rivadavia 82

ASB inferiores
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