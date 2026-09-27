El básquet de divisiones inferiores de la ASB volvió a tener una agenda cargada de partidos durante el cierre de septiembre. En distintos escenarios se disputó una nueva fecha correspondiente a la segunda ronda del segundo torneo del año, con varios equipos saliendo a la cancha en busca de seguir avanzando en la competencia.
Inferiores de la ASB: septiembre cerró con una intensa jornada
En diferentes escenarios siguió adelante la segunda ronda del segundo torneo del año en las inferiores de la ASB. El repaso por los distintos marcadores
Por Ovación
La jornada volvió a mostrar el movimiento habitual de las categorías formativas, con encuentros repartidos en diferentes canchas de la región y protagonistas de distintas instituciones que continúan dándole forma a la temporada.
Septiembre se despidió con todo en el plano asociativo, dejando una nueva tanda de resultados en las categorías inferiores. A continuación, el repaso por todos los marcadores de la jornada.
DIVISIONES INFERIORES – FECHA 8 – SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
CATEGORÍA INFANTILES
CUST A 7 – Unión B 28 (PC, resto amistoso)
Colón (SJ) 50 – Regatas (SF) 53
Kimberley 6 – Argentino (SC) 20 (PC, resto amistoso)
Sanjustino 51 – CUST B 66
República 25 – Almagro 136
Rivadavia 20 – Centenario 11 (PC, resto amistoso)
Argentino A 32 – Banco B 83
Santa Rosa 63 – Regatas Coronda 72
Alma Juniors 101 – Alumni 32
Banco A 27 – Macabi 84
CATEGORÍA CADETES
Colón (SJ) 90 – Regatas (SF) 45
Sanjustino 83 – CUST B 42
República 27 – Almagro 76
Rivadavia 123 – Centenario 31
Argentino A 62 – Banco B 55
Santa Rosa 50 – Regatas Coronda 47
El Quillá 59 – Colón (SJ) 32
Banco A 128 – Macabi 13
CATEGORÍA JUVENILES
CUST 79 – Colón (SF) 48
Colón (SJ) 53 – Regatas (SF) A 87
República 55 – Almagro 103
Rivadavia 75 – Centenario 66
Argentino A 97 – Banco B 57
El Quillá 67 – Regatas (SF) B 61
Banco A 107 – Macabi 23
TORNEO DESARROLLO – CATEGORÍA CADETES
Ateneo Inmaculada 20 – Rivadavia 82