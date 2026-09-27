Prefederal: los elencos de Esperanza marcan el rumbo en ambas zonas Almagro A y Alma sumaron triunfos importantes y siguen al frente de sus respectivas zonas, confirmando el gran presente que atraviesan en el Prefederal 27 de septiembre 2026 · 08:44hs

Los equipos de Esperanza volvieron a ser protagonistas en una nueva jornada del Torneo Prefederal de básquet. Almagro A y Alma Juniors consiguieron triunfos importantes y se mantienen al frente de sus respectivas zonas, confirmando el gran presente que atraviesan en la competencia.

Almagro A mostró toda su contundencia fuera de casa y goleó a Rivadavia como visitante, en una actuación que le permitió sumar una nueva victoria y sostenerse en lo más alto de su grupo.

Por su parte, Alma Juniors consiguió un triunfo de enorme valor en el Húngaro Crespi, donde se impuso ante Gimnasia. El conjunto esperancino se hizo fuerte ante su gente y sumó dos puntos que le permiten continuar marcando el ritmo de su zona. TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – FECHA 8 Jueves 24 de septiembre El Quillá 46 (Ignacio Locher 9) - Sanjustino 65 (Lucas Musante 12) Viernes 25 de septiembre CUST A 85 (Mauricio Bigliani 18) - Colón (SF) 68 (Ignacio Morelli 14) Banco Provincial 57 (Alejo Suñe 13) - Colón (SJ) 55 (Juan Bertero 21) Rivadavia 77 (Mauro Natta 23) - Almagro A 106 (Enzo Durigon 30) República 62 (Pedro Govone 16) - Unión (SF) 98 (Agustín Ferrari 25) Gimnasia 70 (Estanislao Crespi 16) - Alma Juniors 74 (Matías Lucero 17) TABLA DE POSICIONES ZONA A: Almagro A 15 (7-1); Rivadavia 14 (6-2); Banco 13 (5-3); CUST A y Colón (SJ) 11 (3-5); Colón (SF) 8 (0-8) ZONA B: Alma Juniors 14 (6-2); Sanjustino 13 (5-3); Gimnasia, Unión (SF) y República del Oeste 12 (4-4); El Quillá 9 (1-7)