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Belloso, caliente en Rosario Central: "Nos tocó recibir una falta de respeto enorme"

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, se expresó sobre los incidentes ante Estudiantes tras el triunfo 3-1 en la Supercopa Internacional

27 de septiembre 2026 · 08:58hs
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Belloso, caliente en Rosario Central: Nos tocó recibir una falta de respeto enorme

Rosario Central se proclamó campeón de la Supercopa Internacional luego de darle vuelta el partido a Estudiantes de La Plata, que iba ganando por un gol hecho al minuto de juego, pero que culminó 3 a 1 a favor de los "Canallas". Con los festejos de este último tanto, se originaron incidentes entre los futbolistas en el campo de juego y en la entrada a los vestuarios, donde hubo golpes entre los protagonistas.

Belloso, de frente en Rosario Central

Ante este final inesperado, el presidente Gonzalo Belloso señaló que no pudo observar el escándalo que ocurrió dentro de la cancha, porque estaba en el palco: "Nos ha tocado perder varias veces con Estudiantes, nos ha tocado recibir faltas de respeto enormes haciéndonos un pasillo de espaldas", se expresó.

Pero aclaró que Rosario Central "nunca reaccionó" ante esas situaciones, que "siempre" esperaron "la revancha dentro de la cancha" e indicó que "cada uno se comporta como quiere".

Además, sostuvo que era un partido que estaban "esperando" y enfatizó: "Teníamos esa espinita. Estudiantes de La Plata nos había ganado varios partidos".

Por último, destacó el momento del equipo: "Esto es en base al esfuerzo de los socios y mucha gente; con esta gestión pudimos tener el plantel competitivo que nos da tantas alegrías".

Rosario Central consiguió su segundo título en la gestión al mando de Gonzalo Belloso, la cual comenzó en 2022. La primera fue el campeonato de Liga, por terminar primero en la tabla anual del año 2025; trofeo que le permitió acceder a esta Supercopa Internacional, que levantó tras ganarle 3-1 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Rosario Rosario Central Estudiantes Gonzalo Belloso
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