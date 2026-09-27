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No pateó al arco: el alarmante dato que dejó el empate de Colón en Floresta

Colón pisó el estadio Islas Malvinas con la necesidad de ganar, pero no pateó al arco y apenas se resalta el punto ante All Boys. Las estadísticas preocupan

Ovación

Por Ovación

27 de septiembre 2026 · 09:49hs
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No pateó al arco: el alarmante dato que dejó el empate de Colón en Floresta

Prensa Colón

El 0-0 de Colón ante All Boys en Floresta no fue solamente un empate con sabor amargo. Las estadísticas del partido reflejan con bastante claridad las dificultades que tuvo el equipo de Iván Delfino para generar peligro y explican por qué el nunca estuvo realmente cerca de quedarse con los tres puntos.

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El dato más contundente aparece en el rubro de los remates: Colón terminó el partido con un solo tiro al arco (sin peligro), mientras que All Boys registró cuatro. La diferencia también se observa en los remates totales: 11 para el Albo contra apenas 2 del visitante. Sin embargo, el número pierde peso cuando se advierte que ninguno de esos intentos del Sabalero terminó entre los tres palos.

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Tampoco faltó presencia en campo contrario. All Boys contabilizó 143 ataques contra 101 de Colón y sacó cinco tiros de esquina, por uno del Rojinegro. En pocas palabras, nunca pudo inquietar. El arquero adversario casi no tocó la pelota. Preocupante para una formación con aspiraciones de pelear el ascenso. Así, complicado.

Los preocupantes números de Colón ante All Boys

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Así será muy complicado: Colón apenas tuvo un tiro arco y sin peligro.

En definitiva, el empate terminó siendo el reflejo de un partido en el que Colón careció la precisión en los metros finales y de la prestancia necesaria en un partido como este. Sobre rodo porque delante tenía a un rival que pelea en la zona baja y el Sabalero no logró generar siquiera un remate entre los tres palos.

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Lo bueno es que puertas adentro se admitió el mal funcionamiento con autocrítica, pero está claro que si estas actuaciones vuelven a pasar, no alcanzará para alcanzar el objetivo.

Colón All Boys Iván Delfino
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