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Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Boca y Racing se medirán, desde las 17, en el estadio Gigante de Arroyito por una de las semifinales de la Copa Argentina

27 de septiembre 2026 · 08:28hs
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Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Boca y Racing se enfrentarán este domingo en un duelo clave, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 17 en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro en un gran momento, ya que acumula un invicto de 14 partidos y se mantiene con vida en todas las competiciones.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, que vienen de ganarle 2-0 a San Lorenzo en el Torneo Clausura, están en semis de la Copa Sudamericana, se mantienen muy bien en el campeonato local e incluso sueñan con el título de Campeón de Liga que se le otorga al primero de la tabla anual.

En lo que respecta a la presente edición de la Copa Argentina, el Xeneize se metió en los cuartos de final luego de derrotar 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, 2-0 a Sarmiento y por penales a Vélez tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Racing, por su parte, atraviesa un momento totalmente contrario al de su oponente, ya que se encuentra en medio de un espantoso semestre y solo le queda apuntar todos los cañones a la Copa Argentina.

La "Academia", que en el primer semestre hizo un verdadero papelón al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, marcha decimocuarto en la Zona B del Torneo Clausura y perdió seis de los 12 partidos que disputó en este semestre.

En su camino hasta los cuartos de final en la Copa Argentina, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda le ganaron 1-0 a Gimnasia de Mendoza, 4-1 a Defensa y Justicia y 2-1 a Belgrano de Córdoba.

Probables formaciones de Boca y Racing

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero o Ezequiel Cannavo; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario).

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 17. TV: TyC Sports.

Boca Racing Argentina
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