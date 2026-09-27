El tiempo en Santa Fe: anuncian lluvias y un fuerte descenso de temperatura para la semana Este domingo tendrá una máxima de 26°, aunque con cielo parcialmente nublado. Lunes y martes llegarían con lluvias, lloviznas y temperaturas más bajas 27 de septiembre 2026 · 09:02hs

José Busiemi

El comienzo de este domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca y con una temperatura de 17.9º y una sensación térmica de 17.2° a las 8.30 de la mañana y una máxima prevista de 26°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables a relativamente estables con una baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad de la jornada. Vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste, rotando al sureste hacia últimas horas del día.

Lunes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a inestables con la posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 19° y descenso de las máximas, 22° y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste, rotando al sur/sureste hacia últimas horas del día.

Por último, martes con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a relativamente estables con posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en descenso gradual: mínima 15° y máxima 20°. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al sur/suroeste hacia últimas horas del día. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal