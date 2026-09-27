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Colón recupera tres soldados y pierde a un titular para recibir a Estudiantes de Caseros

Pensando en el partido de la fecha 32 ante Estudiantes de Caseros, Colón no podrá contar con Matías Muñoz, suspendidos, pero pueden regresar tres

Ovación

Por Ovación

27 de septiembre 2026 · 09:25hs
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Colón recupera tres soldados y pierde a un titular para recibir a Estudiantes de Caseros

Prensa Colón

El empate ante All Boys pesa en Colón. No tanto por el resultado, sino por lo que dejó expuesto durante los 90'. En una etapa donde cada presentación empieza a tener un valor especial, el Sabalero volvió a mostrar una versión irregular y terminó conformándose con un punto que dejó más dudas que certezas.

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Iván Delfino no escondió su preocupación después del partido, ya que reconoció que el empate fue prácticamente lo único rescatable de una producción que estuvo lejos de lo que pretende. Ahora tendrá toda la semana para intentar encontrar respuestas antes del próximo desafío.

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El calendario no da demasiado margen, ya que el sábado, Colón recibirá a Estudiantes de Buenos Aires, en un partido que aparece como una nueva prueba para un equipo que necesita recuperar funcionamiento y, sobre todo, estabilidad.

El panorama de Colón

Para ese compromiso habrá movimientos prácticamente asegurados. Matías Muñoz no podrá jugar porque acumuló cinco tarjetas amarillas, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión. La buena noticia estará en los regresos de Agustín Toledo, Nicolás Thaller e Ignacio Lago, que ya ya cumplieron sus respectivas sanciones. Dos alternativas que el cuerpo técnico recupera justo cuando necesita modificar una imagen que no terminó de convencer.

Ignacio Lago puede volver en Col&oacute;n.

Ignacio Lago puede volver en Colón.

Pero la salida de Muñoz podría no ser la única modificación. El pobre rendimiento frente a All Boys dejó abierta la posibilidad de que Delfino toque más piezas, no solamente por una cuestión de nombres sino en busca de un funcionamiento diferente. Vale recordar que no pueden estar Matías Muñoz y Franco García, lesionados.

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Colón entra así en una semana en la que deberá trabajar sobre algo que se volvió recurrente: la falta de regularidad. El equipo alterna actuaciones y resultados, y especialmente fuera de casa le está costando encontrar una identidad sostenida.

Colón Iván Delfino Estudiantes de Buenos Aires
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