Inglaterra y Sudáfrica animarán la otra semifinal en el Mundial

El vigente dueño de la Webb Ellis no se rinde y defiende a puro tackle su condición. En el cierre de los cuartos de final, los Springboks eliminaron al dueño de casa y ahora se medirá con los ingleses por el pase a la final. De esta forma, Sudáfrica se metió entre los cuatro mejores y se medirá con Inglaterra en las semis, mientras que en la otra llave estarán Los Pumas ante Nueva Zelanda por un lugar en la final.

En el Stade de France se vieron unos primeros 20 minutos de un ritmo frenético en un golpe por golpe haciendo gala de lo que se denomina “rugby total”. Francia madrugó al compás de su medio scrum y capitán, Antoine Dupont, con un try del pilar Cyril Baille en la bandera derecha que terminó apoyando por duplicado. Sudáfrica no acusó recibo del tempranero golpe y dio vuelta el marcador con las conquistas del atómico Kurt-Lee Arendse y el potente Damian de Allende.

Por mérito propio y no por errores ajenos, algo que corre para ambos bandos, Les Bleus empardó el marcador con una de las figuras de los forwards como el hooker Peato Mauvaka que, a pura tracción, se zambulló en el ingoal. Enseguida un error de los de Fabien Galthié fue aprovechado por un torpedo llamado Cheslin Kolbe después de un kick en bandeja de Jesse Kriel.

Una amarilla para Eben Etzebeth y un penal de Thomas Ramos dejaron un parcial de 22 a 19 a favor de los galos al cabo de una etapa inicial digna de dos potencias que dejaron todo, arriesgaron y que sumaron un total de 41 tantos en 40 minutos.

El complemento que tuvo una intensidad apenas más baja, pero con un juego de alto voltaje donde Francia sacó a relucir su rugby champagne, pero con un atenuante que podría ser imperdonable: no pudo traducir ese dominio en puntos. Recién a los 15 del segundo tiempo con un penal de Ramos estiró la distancia a 6 tantos.

Los Springboks fueron a la carga sacando a relucir su típico juego de contacto físico y potencia extrema. Aguantó el dueño de casa hasta que pudo, pero de tanto machacar, Etzebeth se metió debajo de los palos arrastrando varias marcas para pasar a ganar 26 a 25. Un penal por bando dejó el resultado final de 29 a 28 para Sudáfrica que se mete en semifinales para defender la corona de la Webb Ellis Cup y enfrentará a Inglaterra. Por su parte, Francia quedará con la frustración quedando eliminada en un partido inolvidable.

Inglaterra acabó con el sueño de Fiji en Marsella con una victoria de 30 a 24 y clasificó a semifinales.

El Rose Team festejó en Marsella

Luchado hasta el cierre fue el primer partido de cuartos de final del día, que tuvo como escenario a Marsella y clasificó a Inglaterra a las semifinales de la RWC 2023.Un encuentro que comenzó con los ingleses dominando en terreno rival con el fullback Marcus Smith como punta de lanza intentando desequilibrar a puro cambio de ritmo. Fiji aguantó los embates con una sólida defensa sumado al rey de las recuperaciones, Levani Botia.

A los Flying Fijians les costaba atacar por su propia desprolijidad y el XV de la Rosa volvió a la carga con un penal de Owen Farrell que estuvo muy fino con el envío a los palos y un try por el ciego de Manu Tuilagi después de un line y maul. En los pies de Frank Lomani el equipo isleño no encontró demasiadas soluciones con un penal anotado en un total de tres intentos. Los 22 minutos de la etapa inicial parecían marcar un quiebre con una amarilla para Vinaya Habosi después de un try de Joe Marchant.

Pero el equipo fijiano a pura colisión encontró un amague de galera de Viliame Mata para darle emoción a un pleito que culminó con un parcial de 21 a 10 para Inglaterra. En el complemento ambos equipos sintieron el desgaste y con más ganas que rugby Fiji intentó achicar diferencias. Los de Steve Borthwick fueron inteligentes planchando un trámite que parecía que lo tenían controlado manejando los tiempos del partido.

Pero gracias al amor propio y el corazón, los de Simon Raiwalui se pusieron en partido con una embestida del ingresado Peni Ravai marcando el try y otra conquista con una corrida del apertura Vilimoni Botitu para dejar un 24 a 24 apasionante. Pero la jerarquía de Owen Farrell marcó la diferencia con un drop y un penal para darle el pase al XV de la Rosa a semifinales por sexta vez en la historia de la RWC que ahora espera por el ganador de Francia y Sudáfrica. Fin del sueño para Fiji que nunca llegó a semifinales, pero volvió a meterse en cuartos de final después de 16 años.