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Pato Sabático viaja a "Vera '26" con el combustible de la nostalgia

El músico santafesino Pato Sabático publicó su nuevo álbum, "Vera ‘26". El disco fue grabado junto a su primo Juan Ignacio Ballore y fue masterizado por "Luta" Luggren.

16 de abril 2026 · 07:09hs
El músico santafesino Pato Sabático publicó su nuevo álbum

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El músico santafesino Pato Sabático publicó su nuevo álbum, "Vera ‘26".

El músico santafesino Pato Sabático publicó su nuevo álbum, "Vera ‘26". El disco fue grabado junto a su primo Juan Ignacio Ballore y fue masterizado por "Luta" Luggren.

El lanzamiento confirma al artista multiproyecto (Mi primer año sabático, Quilmes verano, Habitación x hora) y gestor cultural en una posición de generador constante de canciones y de ciclos en la escena under del Litoral argentino.

Escuchá el disco en Spotify

Vera '26

Transcurría el año 2025 y a Pato se le ocurrió grabar un disco con su primo, Juan Ignacio Ballore. Se cruzaron las fuerzas espacio-temporales y nació "Vera ‘26". A lo largo de nueve canciones -incluido el instrumental "B42"- hay espacio para lugareños, rituales adolescentes y (des)amores mezclados con recuerdos de Facebook. Porque Vera, además de ser el pago del cantautor, lleva dentro de sí un “no” silencioso: es ese vera-no que lo vio crecer.

"Vera ‘26" es un compilado de todas las caras de Pato. Conviven en la obra el alquimista de estribillos punk, el relator folk urbano y el surfer de ocasión. Las referencias que nutrieron el álbum son tanto musicales como literarias: "Testamento" (El Diablo de Shanghai), "Rolling Thunder: con Bob Dylan en la carretera" (Sam Shepard), "El amor es un perro del infierno" (Charles Bukowski) y "El acto de crear" (Neil Strauss y Rick Rubin).

Pato grafica el viaje de 20 minutos por nueve canciones que ofrece "Vera ‘26" así: “Un Fiat Uno, el mp3 de 1GB conectado por auxiliar: suena Alta suciedad. Vamos por calles de tierra, pasando por la casa de una ex, por la escuela (que ya no se llama igual). Pasamos por el club pero ya no puedo entrar. Volvemos a casa, no queda otra que estacionar”.

Pato Sabático

Pato Sabático es el nombre artístico de Patricio Fontana, un músico santafesino que lleva más de veinte años tocando en bandas (Mi primer año sabático, Quilmes verano, Habitación por hora). Criado a base de Simpsons y videojuegos, Pato milita el agite cultural como un ejercicio diario de escribir, ensayar, tocar y (auto)gestionar. Su palmarés artístico incluye la producción de ciclos como Cementerio Indy y fechas junto a Marky Ramone, Él mató a un policía motorizado, 2 minutos, Bestia Bebé, Calma Isabel, Tigre Ulli y Nina Suárez.

Su discografía solista comenzó a forjarse en tiempos de pandemia con "La vida moderna de Pato" (2020). A la par de las grabaciones en banda, Pato Sabático continuó el camino con una hexalogía dedicada a las estaciones, constituida por "Manual de instrucciones para superar un invierno demasiado extraño" (2023) y los EP's "Un verano sin vos" (2023), "Ecos del otoño pasado" (2023), "Días de gloria, viejas primaveras" (2023), "Canciones espantosas sobre el verano" Vol.1 (2024) y Vol. 2 (2025), y un derrotero folk desperdigado en singles y en un EP ("Folk punk", 2024). Su último álbum, "Vera ‘26", fue publicado en abril de 2026.

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