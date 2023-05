Ingrid Marcipar consiguió buenas actuaciones en Chile

Por su parte, en el Sudamericano, realizado en el mismo escenario chileno, ocupó el segundo puesto en el dos sin femenino, y junto a Olivia Peralta se quedaron con la medalla de plata, y en el cuádruple femenino, Argentina se llevó el bronce con el bote integrado por Julieta González, Olivia Peralta, Ingrid Marcipar y Clara Galfre.

image.png Ingrid integra la selección nacional de remo, y logró buenos resultados en San Pedro de la Paz, en Chile.

"En Chile fui a competir en el pre-panamericano y en el sudamericano, en el cual hice seis regatas, con eliminatorias, repechaje y final. Tuvimos una mejora importante en lo que fue el dos en relación al año pasado, ya que lo armamos en muy poco tiempo, a casi tres semanas antes de otra competencia internacional que fueron los Juegos Odesur" le dijo Ingrid Marcipar a UNO Santa Fe.

La remera de San José del Rincón indicó que "en el pre-panamericano, en los dos botes, conseguimos las dos plazas para integrar lo que sería el Panamericano que se hará en Chile. Nuestro deporte lo que clasifica no son los tripulantes de la embarcación, osea que podemos estar nosotras o ir otras chicas. El lugar donde competimos fue en la Laguna Grande en Concepción y en materia de infraestructura, todo estuvo muy bien".

image.png La remera oriunda de Rincón, junto a Olivia Peralta de Bariloche, ocuparon el quinto puesto en dos sin timonel.

"La pista estaba muy buena, tenía las ocho canchas reglamentarias, con todo boyado, estaban los pontoneros, había algunos detalles para observar, como por ejemplo el embarque, que era muy alto, pero más allá de eso, la pista estuvo excelente. El único problema que hubo, que sabíamos que podía pasar fue que con el correr de las horas, en el turno de la mañana, se levantó mucho viento, se picaba la pista, y muy temprano había niebla" explicó la palista del Club Regatas de Santa Fe.

La integrante de la selección nacional de remo comentó que "el nivel de la competencia fue muy bueno, ya que participaron Estados Unidos y Canadá. No había competido contra ellos anteriormente, pero si contra Chile, Brasil y Uruguay. También estaba México, que nunca había tirado contra ellas, pero todos los grupos estaban en un muy buen nivel. Estaban muchos botes que pueden llegar a ir al Mundial o copa del Mundo".

image.png En el Sudamericano desarrollado en Laguna Grande, se quedó junto a Peralta con la medalla plata en dos sin timonel femenino.

Para llegar a esta instancia hubo una preparación previa muy exigente que demandó mucho tiempo de trabajo. "Empezamos tres semanas antes de los Odesur del año pasado, y ya llevamos en el caso del dos sin remando aproximadamente cinco meses. Desde diciembre que estoy concurriendo permanentemente a concentrar a Tigre, Villa Constitución ó Mar del Plata. Voy tres o cuatro semanas, durante diez días más o menos. Vivo más tiempo allá que en Santa Fe. Estoy más trabajando con la selección que acá en mi club".

"Vamos a entrenar en dos sin y en cuatro sin, el cual lo empezamos a remar un mes antes, así que no teníamos mucha preparación, por eso finalizamos en la sexta posición, pero se logró clasificar. En el dos sin quedamos quintas. La próxima concentración es del 10 al 21 de mayo en Buenos Aires. Los entrenadores son Martín Morini, Pablo Susini y Jorge Enriquez", en el mismo sentido destacó que "las competencias que tenemos a nivel club, son el 7 de mayo en Paraná, que se utiliza para promocionar y me sirve para mantenerme. En 20 días hay otra competencia en Córdoba, y a nivel selección vamos a intentar que nos lleven al Mundial Sub 23 que se hace a finales de julio en Bulgaria. Posteriormente, viene el Panamericano y el Nacional, en el mes de octubre".