Colón, con una deuda cada vez más pesada como visitante

El Sabalero construyó una campaña casi perfecta en el Brigadier López, aunque fuera de casa los números bajan considerablemente. En Buenos Aires, además, la victoria sigue siendo una cuenta pendiente.

Colón volvió a mostrar en Caseros una de las grandes contradicciones que atraviesan su campaña en la Primera Nacional. Porque mientras en Santa Fe se convirtió en un equipo sólido, dominante y prácticamente imbatible, lejos del Brigadier López todavía no logra dar el salto que necesita para afirmarse definitivamente como candidato.

El empate frente a Estudiantes de Buenos Aires dejó otra vez sensaciones encontradas. El equipo mostró personalidad, por momentos fue superior y generó las situaciones más claras, pero nuevamente terminó resignando puntos fuera de casa.

Y los números empiezan a marcar una tendencia demasiado evidente.

Un Colón poderoso en el Brigadier López

La fortaleza rojinegra jugando como local es uno de los pilares de esta campaña. En Santa Fe, el equipo de Ezequiel Medrán perdió apenas cuatro puntos en todo el campeonato (empates ante Ferro y Godoy Cruz) y convirtió al Brigadier López en una verdadera fortaleza.

Allí construyó gran parte de su posición de privilegio en la tabla y sostuvo una regularidad que lo mantiene peleando arriba.

Sin embargo, el panorama cambia considerablemente cuando sale de Santa Fe.

La producción fuera de casa, muy lejos de la ideal

En lo que va del torneo, Colón disputó seis partidos como visitante y solamente pudo ganar uno: el recordado triunfo frente a Patronato en Paraná.

Estudiantes de Buenos Aires Colón Leandro Allende IG caestudiantes

Después aparecieron tres empates —ante Central Norte, Los Andes y Estudiantes de Buenos Aires— y dos derrotas frente a San Telmo y Deportivo Morón.

Más allá de que sumar afuera siempre tiene valor en una categoría tan pareja, lo concreto es que el equipo todavía no consigue transformarse en un conjunto confiable cuando debe asumir el protagonismo lejos de casa.

Y existe un dato todavía más preocupante: las enormes dificultades que viene mostrando en territorio bonaerense.

Buenos Aires, territorio hostil

Cada visita a Buenos Aires se transformó en una prueba incómoda para Colón. Le cuesta ganar, sostener rendimientos y muchas veces termina dependiendo más de la resistencia que de la capacidad para imponer condiciones.

Si se amplía el análisis a toda la temporada 2025, la deuda aparece todavía más marcada. En ese período, el Sabalero apenas consiguió tres triunfos como visitante: frente a Mitre, ante Defensores Unidos y contra Central Norte en Salta.

Pero solamente una de esas victorias ocurrió en suelo bonaerense. Fue en la fecha 17 del campeonato pasado, cuando el equipo dirigido por Andrés Yllana derrotó 1-0 a CADU en Zárate con aquel agónico gol de Christian Bernardi a los 46 minutos del segundo tiempo.

Desde entonces, Colón no volvió a festejar en Buenos Aires.

El gran desafío para sostener la candidatura

La sensación que deja este presente es clara: el Sabalero ya encontró una identidad fuerte en Santa Fe, pero necesita empezar a trasladarla fuera de casa para sostener seriamente sus aspiraciones.

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Porque la Primera Nacional suele castigar a los equipos que dependen exclusivamente de su localía. Y porque además el calendario que viene para Colón tendrá una fuerte carga de partidos como visitante frente a rivales directos.

Por ahora, el equipo sigue sosteniéndose arriba gracias a su enorme producción en el Brigadier López. Pero si quiere consolidarse definitivamente como candidato al ascenso, deberá empezar a ganar también lejos de Santa Fe.