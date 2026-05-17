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Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

Universidad aplastó a Floresta por 5-0 y se coronó campeón del Torneo Apertura Jésica López de la Primera B del fútbol femenino.

Ovación

Por Ovación

17 de mayo 2026 · 15:58hs
Universidad goleó y se coronó campeón del Apertura de la Primera B femenino

La Universidad Nacional del Litoral tuvo un cierre ideal en el Torneo Apertura Jésica López de la Primera División B femenina de la Liga Santafesina. En el Complejo Gabotto de Santo Tomé, el equipo dirigido por Martín Rougier derrotó con contundencia a Floresta por 5 a 0 y se quedó con el título de manera invicta.

Con esta conquista, la UNL no solo celebró el campeonato sino que además dio un paso enorme pensando en el gran objetivo de la temporada: el ascenso a la máxima categoría.

El conjunto universitario completó una campaña impecable, con seis victorias en seis partidos disputados, mostrando superioridad futbolística y una regularidad que terminó marcando diferencias a lo largo de todo el certamen.

En el encuentro que definió el campeonato, Universidad no dejó dudas y construyó una goleada clara gracias a los tantos de Cecilia Delaloye, Malena Chávez —en dos oportunidades—, Evangelina Abaca y Melina Suárez.

La obtención del Apertura le garantiza al menos disputar una final por el ascenso, aunque el gran sueño ahora pasa por repetir el título en el Torneo Clausura para conseguir directamente el salto a la Primera A.

Desde la Liga Santafesina destacaron la campaña del conjunto universitario y felicitaron oficialmente al campeón de esta primera parte del año.

Los otros resultados de la fecha

La séptima y última jornada también dejó otros encuentros destacados en la Primera División B femenina.

Veteranos superó 3-0 a Las Flores II con goles de Gabriel Pucheta, Luana Ruiz Díaz y Cristina Ortega.

Por su parte, Deportivo Santa Rosa cerró el torneo con una gran goleada sobre Los Piratitas por 6-1. Para el vencedor marcaron Iara González, Tatiana Volta en dos ocasiones, Jackeline Romero y Mélani Ludueña, también con un doblete. El descuento llegó por intermedio de Judith Canelo.

En esta fecha quedó libre Los Canarios.

Universidad Apertura primera
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