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El Octogonal de la B ya tiene semifinalistas: así quedaron los cruces de la Liga Santafesina

Santa Fe, San Cristóbal, Nuevo Horizonte y Atenas avanzaron de ronda en el Clausura 2026. La jornada de cuartos de final dejó una goleada, una remontada y una definición por penales.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 20:18hs
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El Octogonal de la B ya tiene semifinalistas: así quedaron los cruces de la Liga Santafesina

El Octogonal del Torneo Clausura 2026 de la Primera B de la Liga Santafesina ya tiene a sus cuatro semifinalistas. Este sábado se disputaron los cuartos de final, después de que las condiciones climáticas de la madrugada pusieran en duda el desarrollo de la programación, y quedaron definidos los cruces que determinarán a los finalistas de la competencia.

Una de las actuaciones más destacadas fue la de Santa Fe, que protagonizó un atractivo encuentro frente a El Pozo y se impuso por 6-3. Agustín Flores, Joaquín Argüello, en tres oportunidades, Damián Gudiño y Ulises Segovia marcaron para el vencedor. Juan Ponce y Astor Rozycki, con un doblete, anotaron para El Pozo.

El próximo rival del conjunto santafesino será San Cristóbal, que consiguió una contundente victoria por 4-1 frente a Defensores de Alto Verde. El Defe había comenzado ganando con un tanto de Francisco Ávila, pero el equipo visitante reaccionó y dio vuelta el resultado con dos goles de Franco Jominy, uno de Santiago Paz y otro de Natanael Mermet.

En otra de las llaves, Nuevo Horizonte hizo valer su fortaleza y superó 2-0 a Vecinal Gálvez, con conquistas de Martín Retamar y Mateo Quiroga. De esta manera, consiguió el pasaje a semifinales y ahora tendrá un desafío frente a Atenas.

El elenco de Santo Tomé fue protagonista de una definición mucho más cerrada. En los 90 minutos, Atenas y Banco Provincial no consiguieron sacarse diferencias y terminaron 0-0. La clasificación debió resolverse desde el punto del penal, donde Atenas se impuso por 4-3 y consiguió meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Así quedaron las semifinales del Octogonal de la Primera B

Con los resultados registrados este sábado, quedaron establecidos los dos enfrentamientos que definirán a los equipos que irán en busca del título del Clausura de la Primera B.

Santa Fe vs. San Cristóbal.

Nuevo Horizonte vs. Atenas.

De esta manera, el Octogonal entra en su etapa decisiva, con cuatro equipos que mantienen viva la ilusión de avanzar a la final y quedarse con el protagonismo en el cierre de la temporada liguista.

Octogonal Liga Santafesina primera
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