Unión se quedó con el clásico ante Colón y quedaron definidos los playoffs de la Liga Santafesina

Unión se impuso 2-0 en el predio 4 de Junio, en el cierre de la fase regular del Clausura Lautaro Fagioli. Cosmos también aseguró su clasificación y quedaron establecidos los cuatro cruces de la primera ronda eliminatoria.

La fase regular del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera División de la Liga Santafesina llegó a su final este sábado, con el clásico entre Colón y Unión como uno de los principales atractivos de la última fecha. En el predio 4 de Junio, el Tatengue se impuso por 2-0 y se quedó con el duelo ante su tradicional rival, gracias a los goles de Thiago Fernández y Nicolás Puebla.

La jornada había comenzado el miércoles con la victoria de Colón de San Justo por 2-1 ante Las Flores II y continuó el viernes con un resultado determinante: Cosmos goleó 5-2 a Juventud Unida y consiguió meterse en los playoffs.

En los restantes encuentros del sábado, Ciclón Norte venció 2-0 a Gimnasia, La Salle y Náutico El Quillá igualaron 1-1, mientras que Academia AC derrotó 2-1 a Ciclón Racing.

Además, La Perla del Oeste protagonizó el partido más goleador de la fecha al superar 6-4 a Nacional. Ateneo Inmaculada venció 1-0 a Universidad, Sportivo Guadalupe derrotó 2-1 a Independiente, Newell's le ganó 2-1 a Deportivo Nobleza y Sanjustino consiguió una contundente goleada por 7-0 frente a Deportivo Santa Rosa.

Así quedaron los cruces de playoffs de la Liga Santafesina

Con la fase regular concluida, quedaron definidos los enfrentamientos de la primera ronda eliminatoria del Clausura:

Unión – Cosmos.

Deportivo Nobleza – La Perla del Oeste.

La Salle Jobson – Ateneo Inmaculada.

Juventud Unida – Ciclón Racing.

De esta manera, el campeonato entra en su etapa decisiva, con ocho equipos que buscarán avanzar en los playoffs y mantener viva la ilusión de quedarse con el título de la Primera A liguista.