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El Chino Maidana compartió un divertido momento con Messi y De Paul en Inter Miami

Marcos Maidana les llevó guantes de regalo a Leo Messi y Rodrigo De Paul y protagonizó una distendida demostración con el exvolante de Racing.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 10:42hs
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El Chino Maidana compartió un divertido momento con Messi y De Paul en Inter Miami

Una visita inesperada, algunos guantes de boxeo y muchas risas. Así fue el encuentro que protagonizó Marcos "Chino" Maidana con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el entrenamiento de Inter Miami. El exboxeador argentino pasó por el predio de Las Garzas y compartió un momento distendido con los dos campeones del mundo.

Maidana no llegó con las manos vacías. Llevó dos pares de guantes como obsequio: uno blanco para De Paul y otro rojo para Messi. El mediocampista fue quien se animó a probarlos y terminó compartiendo una improvisada exhibición con el exmonarca mundial.

Entre movimientos de boxeo y algunas simulaciones de golpes, De Paul hizo de las suyas y Maidana respondió con gestos exagerados que provocaron las carcajadas de quienes presenciaban la escena.

Messi siguió atentamente el intercambio, divertido por la situación, aunque prefirió no sumarse a la práctica. El capitán argentino también posó para las fotografías junto al visitante, en un encuentro del que participó Cristian Kily González, entrenador argentino de Inter Miami.

Los recuerdos que se llevó Chino Maidana de su visita a Messi y De Paul

Como parte del intercambio, Maidana se llevó un recuerdo especial: una camiseta de la Selección Argentina autografiada.

La visita se produjo antes del partido que Inter Miami disputará este sábado ante Charlotte FC, desde las 18 de Argentina, por la fecha 34 de la MLS. El conjunto estadounidense ya tiene garantizada su clasificación a la siguiente instancia y buscará conservar el segundo puesto de la Conferencia Este.

El Chino, campeón mundial en las categorías superligero y wélter de la Asociación Mundial de Boxeo, mantiene su vínculo con el deporte y amplió sus actividades hacia el fútbol, donde trabaja en la representación de jugadores.

Esta vez, sin embargo, dejó por un rato los negocios y los cuadriláteros para compartir una jornada diferente con Messi y De Paul. El resultado fue una postal distendida entre figuras argentinas, con el volante de Inter Miami como protagonista de un inesperado combate de exhibición.

Maidana Lionel Messi De Paul

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