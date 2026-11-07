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Colapinto sufrió bajo la lluvia en Brasil, quedó eliminado en la Q1 y largará 15°

Franco Colapinto no logró superar el primer corte clasificatorio en Interlagos, pero las sanciones a Max Verstappen y Lewis Hamilton le permitieron avanzar dos posiciones. Lando Norris se quedó con la pole position.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 19:45hs
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Colapinto sufrió bajo la lluvia en Brasil, quedó eliminado en la Q1 y largará 15°

Franco Colapinto tuvo una clasificación complicada en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. En una jornada condicionada por las intensas lluvias y las interrupciones, el piloto argentino no pudo superar la Q1 y quedó eliminado en el primer tramo, aunque finalmente largará desde el 15° puesto debido a las sanciones que recibieron Max Verstappen y Lewis Hamilton.

La clasificación en el circuito de Interlagos estuvo marcada por las condiciones climáticas. Apenas habían transcurrido unos segundos desde el inicio de la Q1 cuando apareció la bandera roja, ya que la intensidad de la lluvia impedía que los pilotos pudieran girar con normalidad. La actividad permaneció interrumpida durante más de una hora y recién se reanudó cerca de las 16.30.

Con el correr de los minutos, el asfalto comenzó a secarse y los registros fueron mejorando constantemente. En ese contexto, Colapinto no consiguió encontrar el ritmo necesario para meterse entre los 15 mejores y terminó ubicado en el 17° lugar, por lo que quedó afuera de la segunda instancia.

Sin embargo, las penalizaciones que arrastraban Verstappen y Hamilton modificaron su posición en la grilla. Ambos consiguieron avanzar a la Q2, pero sus sanciones le permitieron al argentino recuperar dos lugares y quedar 15° para la carrera del domingo. El neerlandés, incluso, decidió no salir a pista en la segunda tanda.

La Q2 también tuvo un momento de tensión cuando Rafael Câmara, el joven piloto que reemplazó a Esteban Ocon en Haas, perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra los carteles. El incidente generó otra interrupción, aunque el brasileño podría estar en condiciones de participar de la competencia.

Norris se quedó con la pole en una clasificación condicionada por la lluvia

La última instancia tampoco pudo desarrollarse con normalidad. Cuando se disputaba el tramo decisivo de la Q3, la lluvia volvió a intensificarse y los pilotos optaron por permanecer en boxes para evitar riesgos innecesarios.

De esta manera, Lando Norris se aseguró el primer puesto de la clasificación y consiguió la pole position, seguido inicialmente por George Russell. No obstante, las penalizaciones volvieron a modificar el ordenamiento de la grilla.

El británico de Mercedes recibió cinco puestos de sanción y deberá partir desde la séptima ubicación, por lo que Kimi Antonelli heredó el segundo lugar y Liam Lawson quedó tercero. Charles Leclerc, que había terminado cuarto, también tiene una penalización que alterará su posición de largada.

Para Colapinto, la clasificación dejó un resultado agridulce: no pudo cumplir el objetivo de superar el primer corte, pero las sanciones ajenas le permitieron mejorar su ubicación. El argentino partirá 15° en una carrera que tendrá a Norris desde adelante y en la que buscará aprovechar cualquier oportunidad para avanzar.

Clasificación para el Gran Premio de Brasil de la F1

  • Lando Norris (McLaren) - 1m27s470
  • Kimi Antonelli (Mercedes) - 1m28s095
  • Liam Lawson (Racing Bulls) - 1m28s321
  • Nico Hülkenberg (Audi) - 1m28s658
  • Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 1m28s763
  • Oliver Bearman (Haas F1 Team) - 1m29s831
  • George Russell (Mercedes) - 1m29s290
  • Fernando Alonso (Aston Martin) - 1m30s311
  • Alexander Albon (Williams) - 1m30s455
  • Oscar Piastri (McLaren) - 1m30s369
  • Rafael Câmara (Haas F1 Team) - 1m31s515
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1m31s687
  • Carlos Sainz (Williams) - 1m31s785
  • Charles Leclerc (Ferrari) - 1m28s289
  • Franco Colapinto (Alpine) - 1m33s327
  • Pierre Gasly (Alpine) - 1m33s449
  • Lance Stroll (Aston Martin) - 1m33s653
  • Valtteri Bottas (Cadillac) - 1m33s774
  • Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m30s001
  • Gabriel Bortoleto (Audi) - 1m41s564
  • Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1m31s238
  • Sergio Pérez (Cadillac) - 1m34s509

Nota: Russell pierde 5 puestos, Leclerc y Hamilton 10 puestos, y Verstappen y Pérez largan desde el fondo de la parrilla.

Colapinto Brasil Norris
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