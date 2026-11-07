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La bronca de Colapinto por su clasificación en Brasil: "Faltó ritmo"

El argentino no pudo superar la Q1 en Interlagos y reconoció que el monoplaza estuvo lejos de ofrecer el rendimiento esperado.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 19:57hs
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La bronca de Colapinto por su clasificación en Brasil: Faltó ritmo

Franco Colapinto no se fue conforme de la clasificación del Gran Premio de Brasil. Más allá de que finalmente ocupará el 15° lugar de la grilla por las sanciones aplicadas a otros pilotos, el argentino quedó eliminado en la primera tanda y terminó con una sensación de frustración por el funcionamiento de su Alpine.

En una jornada atravesada por la lluvia y las dificultades para encontrar adherencia en el circuito de Interlagos, el piloto bonaerense no consiguió ser competitivo. Incluso, terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, aunque ambos quedaron eliminados en la Q1, en una sesión en la que el comportamiento del auto con los neumáticos de lluvia extrema estuvo lejos de lo esperado.

Una vez finalizada la actividad, Colapinto no buscó excusas y puso el foco en las falencias de rendimiento que mostró el monoplaza. “Faltó mucho ritmo, mucha performance y hay que entender un poco la razón”, reconoció al evaluar su desempeño.

El argentino dejó en claro que el principal problema estuvo relacionado con la falta de velocidad y competitividad del Alpine, por lo que el trabajo de análisis junto a los ingenieros será determinante para intentar cambiar el panorama.

La expectativa de Franco Colapinto de mejorar para la carrera en Brasil

Colapinto también se refirió a las alternativas que podría encontrar el equipo para mejorar el funcionamiento del auto. En ese sentido, consideró que un cambio en las condiciones de pista y el uso de otro compuesto de neumáticos podrían ofrecer un escenario más favorable.

Capaz con las intermedias el auto está más competitivo y vamos mejor. Faltó un poco de velocidad en general”, explicó, dejando abierta la posibilidad de que Alpine pueda mostrar otra cara si las condiciones meteorológicas cambian.

La escudería tendrá por delante varias horas de trabajo para revisar los datos de la clasificación, identificar los inconvenientes y buscar una puesta a punto que le permita a sus pilotos dar un paso adelante.

Pese al mal resultado, Colapinto mantiene la expectativa de poder mejorar durante la competencia. “Intentaremos dar un salto para mañana”, expresó.

Así, el argentino afrontará la carrera desde el 15° puesto, con la necesidad de recuperar terreno y con un objetivo inmediato: que Alpine consiga resolver los problemas de rendimiento que lo dejaron sin posibilidades de avanzar en la clasificación.

Colapinto Brasil Alpine
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