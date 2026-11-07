Rally Argentino: Santiago Rossi dio el golpe del sábado en Traslasierra

El Rally Argentino tuvo una primera etapa increíble en las serranías cordobesas, en la que el más destacado fue quien ha dado la sorpresa: el joven Santino Rossi, líder de la carrera.

La octava fecha del año del certamen nacional de rally concluyó, este sábado, con su jornada inicial de actividad, que tuvo un recorrido de seis pruebas especiales a las que se sumó el tramo nocturno del viernes para conformar así la primera etapa. Santiago Rossio dio la nota en el Rally Argentino, en Traslasierra.

De esa manera, en una jornada en condiciones climatológicas espléndidas que acompañaron a tan bello paisaje y la enorme pasión del público, las más de 40 tripulaciones en carrera, desandaron su recorrido que no solo fue por los alrededores de la ciudad epicentro de la prueba, Villa Dolores, sino también los históricos caminos de Mina Clavero y zonas aledañas.

Por eso, este octavo capítulo del año toma el nombre de “Rally de Traslasierra”. Y, allí, en sectores ungidos por recordadas hazañas e hitos de este deporte desde épocas inmemoriales, un joven talento se hizo camino –justamente- entre los grandes nombres que dan el presente en esta cita.

Santiago Rossi pisó fuerte en el Rally Argentino de Traslasierra

Así entonces, Santino Rossi ha emergido entre todos ellos como el talento juvenil, que este sábado asomó como realidad. El piloto de apenas 19 años y tan solo un puñado de carreras con su Citroën C3 Rally2, realizó una tarea brillante y, al cabo de la etapa, se quedó con el mejor cronometraje general para ser el líder absoluto del a prueba. Fue tan espectacular la labor realizara por el competidor oriundo de Tierra del Fuego –residente en Córdoba-, que logró quebrar la hegemonía del mano a mano que arrastraban ya desde hace muchas competencias, los experimentadísimos Federico Villagra y Miguel Baldoni. De hecho, justamente, estos dos pilotos que compiten con sendos Skoda Fabia son quienes lo escoltan. En el caso del cordobés, segundo, a 10 segundos mientras que el puntano es tercero a 10,7 segundos. Tal como se ve, el espectáculo no solo está en el camino sino también en los tiempos, con un clasificador tremendamente parejo.

“Estoy muy contento. Venimos haciendo un gran trabajo con ‘Leo’ (Leonardo Suaya, su navegante) en la butaca derecha. La idea es seguir en este ritmo, hacer todos los kilómetros pero es increíble. Muy contento y agradecido”, comentó el propio líder al cabo de la jornada.

Con todo, hoy domingo se llevará a cabo la segunda etapa, la final, integrada por cuatro pruebas especiales que sumarán 53,68 kilómetros cronometrados. La actividad comenzará con Las Lomitas–Conlara (17,57 km.), que abrirá la competencia de la jornada final a las 8:58 hs. El recorrido continuará con Las Tapias–Paso de Fátima (9,27 km.), a las 9:56 hs. Luego del paso por la asistencia en el parque de servicios, afrontarán el último rulo, con una segunda pasada por Las Lomitas–Conlara, a las 12:04 hs., y Las Tapias–Paso de Fátima, a las 13:02 hs. Esta última prueba se disputará bajo la modalidad de Power Stage, otorgando puntos adicionales para el campeonat