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Boca se coronó campeón en un final agónico ante Defensa y Justicia

Boca se impuso por 1-0 sobre sobre la hora ante el Halcón en La Bombonera y alzó el título de la tabla anual.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 20:01hs
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Boca se coronó campeón en un final agónico ante Defensa y Justicia

Boca se coronó campeón en un final agónico ante Defensa y Justicia

Boca encontró el desahogo cuando parecía que el título se le escapaba. En un final dramático, derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera y se consagró Campeón de Liga Profesional, gracias a un gol de Enner Valencia en la última jugada del encuentro. El ecuatoriano apareció a los 51 minutos del segundo tiempo para desatar el festejo y asegurarle al Xeneize el primer lugar de la tabla anual.

El encuentro tuvo un desarrollo equilibrado, con un Boca que asumió la responsabilidad de buscar la victoria y un Defensa y Justicia que intentó aprovechar los espacios para lastimar de contraataque. Hubo situaciones frente a los dos arcos, pero las intervenciones de los guardametas y la falta de precisión mantuvieron el marcador en cero durante prácticamente todo el partido.

La tensión fue creciendo a medida que avanzaban los minutos. Boca necesitaba ganar para asegurarse el campeonato, pero las noticias que llegaban desde el otro escenario complicaban todavía más el panorama. Rosario Central derrotaba 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, un resultado que le permitía al Canalla quedarse con el título si el Xeneize no conseguía imponerse.

Cuando el empate parecía sentenciar la historia, llegó el desenlace inesperado. En la última acción, Matías Borgogno dio un rebote que Enner Valencia aprovechó para empujar la pelota al fondo de la red. A los 96 minutos, Boca encontró el gol que necesitaba y transformó la angustia en una celebración inolvidable.

Con este resultado, el equipo del Vasco Arruabarrena alcanzó los 63 puntos en la tabla anual, uno más que Rosario Central, que terminó como escolta. Además, Boca cerró su participación en la Zona A del Torneo Clausura con 33 unidades, igualando la línea de Instituto de Córdoba.

Boca va por más: el sueño de una temporada histórica

El título de Campeón de Liga representa un nuevo impulso para un Boca que todavía tiene varios objetivos importantes por delante. La conquista de la tabla anual es apenas el primer paso de un cierre de temporada que puede resultar inolvidable para el conjunto de la Ribera.

El próximo compromiso será el sábado, cuando enfrente a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. Posteriormente, el 21 de noviembre tendrá uno de los desafíos más importantes del año: la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro de Brasil.

Con la consagración asegurada y la confianza renovada, Boca mantiene vigente la ilusión de alcanzar una quíntuple corona y cerrar el 2026 con una cosecha de títulos que podría marcar una época.

Boca Defensa y Justicia Bombonera
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