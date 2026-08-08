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Instituto recibe a Gimnasia de Mendoza en un duelo clave por la pelea de arriba del Torneo Clausura

Instituto y el Lobo Mendocino se enfrentan este sábado en Alta Córdoba, con seis puntos en juego y la mirada puesta en los playoffs.

Ovación

Por Ovación

8 de agosto 2026 · 11:15hs
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Instituto recibe a Gimnasia de Mendoza en un duelo clave por la pelea de arriba del Torneo Clausura

Instituto enfrentará este sábado a las 21.30 a Gimnasia de Mendoza en el estadio Juan Domingo Perón, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos comenzaron el campeonato con buenos resultados y llegan con la intención de mantenerse cerca de la cima. La Gloria buscará aprovechar su localía ante un Lobo que marcha como escolta.

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Instituto llega en levantada

El conjunto de Diego Flores comenzó el torneo con una derrota 1-0 frente a Vélez, pero rápidamente logró cambiar el rumbo. En la segunda jornada, Instituto venció 2-1 a Platense en Alta Córdoba y luego consiguió otro triunfo importante al superar a Lanús como visitante.

Con seis puntos acumulados, la Gloria se metió de lleno en la pelea por los puestos que permiten avanzar a los playoffs y buscará extender su buen momento frente a uno de sus competidores directos.

Gimnasia quiere dar el golpe

Gimnasia de Mendoza también atraviesa un buen presente. El equipo conducido por Darío Franco debutó con una victoria 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Después sufrió una ajustada caída por 1-0 frente a San Lorenzo, pero logró recuperarse rápidamente y derrotó 2-0 a Unión de Santa Fe en su última presentación.

El Lobo suma seis unidades sobre nueve posibles y aparece como escolta de Vélez en la Zona A. Un triunfo en Córdoba le permitiría fortalecer su posición y acercarse todavía más al liderazgo.

Un partido importante por la zona alta

El encuentro tendrá especial importancia porque ambos equipos llegan con seis puntos y buscan consolidarse entre los principales protagonistas del grupo. Instituto intentará aprovechar el respaldo de su público, mientras que Gimnasia buscará repetir el rendimiento mostrado en sus dos victorias para conseguir un resultado importante fuera de Mendoza. Con el torneo todavía en sus primeras fechas, sumar de a tres puede resultar determinante para empezar a construir una buena posición pensando en la definición.

Árbitros

El encargado de impartir justicia será Sebastián Zunino, acompañado por Juan Mamani y Lucas Pardo como asistentes.

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Gisela Boso.

Hora y estadio

Instituto y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este sábado a las 21.30 en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, por la cuarta jornada de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

La Gloria buscará aprovechar su localía para seguir escalando, mientras que el Lobo intentará llevarse los tres puntos y continuar como uno de los escoltas del campeonato.

Instituto Gimnasia de Mendoza
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