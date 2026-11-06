Los Pumas sufrieron un dura derrota frente a Irlanda en Dublin

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, fue superado de visitante en el Aviva Stadium de Dublín por la segunda etapa del Nations Championship por 42 a 12

Los Pumas sufrieron una amplia derrota ante Irlanda en la vuelta del Nations Championship.

En la apertura de la segunda fase del Rugby Nations Championship, Los Pumas enfrentaron una dura prueba ante Irlanda en el mítico Aviva Stadium de la ciudad de Dublín. El encuentro, que tuvo el arbitraje del inglés Luke Pearce, dejó al combinado nacional abajo en el marcador por 42 a 12, y por un 21 a 5 al cabo de los primeros cuarenta minutos.

En el primer partido del otoño europeo, que abrió la etapa final del Nations Championship, Los Pumas cayeron ante Irlanda en el mítico Aviva Stadium de Dublín por 42-12. La próxima cita será en Génova, cuando el próximo sábado visiten a la Italia de Gonzalo Quesada.

El encuentro comenzó de manera favorable para Los Pumas con un Mateo Carreras encendido en el juego aéreo y capitalizando una gran asistencia de Tomás Albornoz para poner en ventaja al equipo nacional. El control del partido duró apenas unos 10 minutos, puesto que desde allí fue irlanda quien tomó absoluta posesión e iniciativa.

Los Pumas estuvieron erráticos en el lineout con cuatro perdidas en 30 minutos. Sam Prendergast manejó los hilos del partido y los forwards se impusieron en las formaciones fijas anotando tres tries consecutivos para dar vuelta el encuentro. Justo Piccardo vio la amarilla a los 34 minutos y Julián Montoya tuvo que abandonar el campo por un golpe en la cabeza, motivo por el cual ingresó Leonel Oviedo. Éste último debió abandonar la cancha en los minutos finales por HIA y Mayco Vivas tuvo su ingreso, pero fue Boris Wenger quien tomo el rol de hooker.

Primero tuvo un scrum sin disputa, pero luego el seleccionado nacional decidió disputar la formación madre. Fue final 21-5 en favor de Irlanda en la primera mitad.

En el complemento Irlanda golpeó rápido y en la primera que tuvo facturó para estirar la ventaja. La reacción argentina llegó de la mano de Mateo Carreras, el argentino más desequilibrante en cancha. Cuando parecía que Los Pumas podría recomponerse, Irlanda nuevamente logró quebrar la defensa nacional y controlar aún más el encuentro. Efraín Elías, recién ingresado, vio la amarilla por tackle alto y con uno menos en cancha Irlanda nuevamente descontó.

A pesar de los cambios Los Pumas no lograron generar conexiones y los ataques se vieron constantemente frustrados por errores no forzados. La gran figura del encuentro fue Hugo Keenan quien se despachó con tres conquistas.

Los dirigidos por Felipe Contepomi verán la acción el próximo sábado 14 de noviembre cuando visiten a Italia en Génova, desde las 8:40 horas de nuestro país.

SÍNTESIS: Irlanda 42- Los Pumas 12

Irlanda:1. Andrew Porter, 2. Dan Sheehan, 3. Tadhg Furlong, 4. Joe McCarthy, 5. Tadhg Beirne, 6. Ryan Baird, 7. Nick Timoney, 8. Sean Jansen, 9. Craig Casey, 10. Sam Prendergast, 11. Mack Hansen, 12. Stuart McCloskey, 13. Robbie Henshaw, 14. Robert Baloucoune, 15. Hugo Keenan.

Suplentes: 16. Rónan Kelleher, 17. Tom O’Toole, 18. Sam Illo, 19. James Ryan, 20. Josh van der Flier, 21. Jamison Gibson-Park, 22. Ciaran Frawley, 23. Jamie Osborne.

Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Julián Montoya, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo Matera, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Juan Cruz Mallía

Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Mayco Vivas, 18. Joel Sclavi, 19. Efraín Elías, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Gerónimo Prisciantelli, 23. Lucio Cinti

Primer tiempo: 10', Try de Carreras (A), y 15, 26 y 30', Goles de Prendergast por Tries de Keenan -2- y Sheehan (I).

Amonestado: 35' Piccardo (A).

Segundo tiempo: 2 y 11', Goles de Prendergast por Tries del mismo y de

Amonestado: 19' Elías (A).

Cancha:Aviva Stadium, Dublín.

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra).