El municipio mantiene los operativos de acompañamiento a las familias afectadas, refuerza las tareas preventivas sobre las defensas y acondiciona un nuevo predio para ampliar la capacidad de alojamiento.

Crecida del Río Paraná. El río descendió a 5,86 metros en el Puerto de Santa Fe.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo de la situación hídrica y los dispositivos de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná . Según el informe de situación Nº 15, durante la jornada del sábado no se registraron nuevos ingresos a los Centros de Asistencia Integral, por lo que se mantiene en 298 la cantidad de personas alojadas en Alto Verde y Colastiné Sur.

En tanto, de acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina de este domingo, el Paraná descendió a 5,86 metros en el Puerto de Santa Fe , aunque permanece por encima del nivel de evacuación. Por su parte, el río Salado registra 2,96 metros en la localidad de Recreo.

Casi 300 personas alojadas en los centros de asistencia

El Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde concentra la mayor cantidad de personas alojadas: son 268, distribuidas en 79 familias. De ese total, 161 son mayores y 107 menores.

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En el CAI Nº 2 de Colastiné Sur permanecen otras 30 personas, correspondientes a 11 familias: 19 mayores y 11 menores.

De esta manera, entre ambos espacios hay 180 adultos y 118 menores, sin variaciones respecto del relevamiento del viernes.

La atención se sostiene mediante un trabajo articulado entre distintas áreas municipales, como Salud, Educación, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) y el COBEM, junto con organizaciones como la Cruz Roja y Corazón Azul.

Los dispositivos incluyen atención sanitaria, acompañamiento educativo y recreativo para niños y niñas, y asistencia para el cuidado de los animales de las familias alojadas.

Además, continúa el acompañamiento a vecinos de la Vuelta del Paraguayo y de otros sectores de la Costa que permanecen en sus viviendas, con la entrega de provisiones y elementos de primera necesidad.

Avanza la preparación de un tercer centro de asistencia

En paralelo, el municipio continúa con los trabajos para ampliar la capacidad de alojamiento ante una eventual prolongación de la crecida o la necesidad de asistir a nuevas familias.

En los centros de Alto Verde y Colastiné Sur avanzan las tareas de armado de módulos habitacionales, en conjunto con la organización TECHO. En el CAI Nº 1 está prevista la construcción de otros 10 módulos.

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Por otra parte, se acondiciona el terreno destinado al tercer Centro de Asistencia Integral, donde se proyecta instalar 40 módulos habitacionales en una primera etapa.

Las tareas actuales comprenden la nivelación del suelo y las gestiones para garantizar los servicios de energía eléctrica y agua, en coordinación con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas (ASSA).

Refuerzan los trabajos preventivos en las defensas

El operativo municipal también incluye tareas de prevención y mantenimiento del sistema de protección hídrica, con controles sobre estaciones de bombeo, equipos y distintos puntos de operación de la ciudad.

Entre las intervenciones se mantienen los trabajos de preparación y colocación de bolsas de arena en el paraje La Boca, en Alto Verde, y en Bajada Distéfano. En este último sector, los vecinos colaboran con el llenado y la disposición de las bolsas sobre la defensa, con materiales provistos por el municipio.

También se realizan tareas de mantenimiento y limpieza de reservorios, como las desarrolladas en plaza Evita, en Alto Verde, y trabajos para mejorar el escurrimiento del agua en Colastiné Sur, mediante el acondicionamiento de cunetas y cruces domiciliarios.

En la zona portuaria, en tanto, continúa la preparación de los puntos de operación. Allí está prevista para el próximo miércoles la instalación preventiva de equipos de bombeo, con el objetivo de anticipar las maniobras necesarias ante posibles variaciones en los niveles del río.

Recomendaciones para los vecinos

La Municipalidad solicita circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que participa de los operativos y evitar transitar por sectores anegados.

También recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales ni desagües, para evitar obstrucciones que dificulten el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana: 0800 777 5000.