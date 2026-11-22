El pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL prevé condiciones algo inestables durante las primeras horas de este domingo. Para el comienzo de la semana se esperan jornadas con nubosidad variable y máximas de entre 27°C y 28°C.

Domingo inestable. Se esperan lluvias dispersas durante las primeras horas con máximas de 28°C.

Santa Fe y la región tendrán un domingo con cielo mayormente nublado, temperaturas agradables y la posibilidad de algunas lluvias dispersas durante las primeras horas de la jornada. De acuerdo con el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 28°C.

Para este domingo 22 de noviembre, se esperan condiciones algo inestables durante las primeras horas, con una tendencia hacia un escenario relativamente estable durante el resto del día. Las temperaturas tendrán un leve descenso de las mínimas y pocos cambios en las máximas.

En cuanto al viento, se prevén intensidades leves a moderadas, con predominio del sector sur.

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Cómo estará el tiempo en Santa Fe durante el lunes

Para el lunes 23 de noviembre, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado a nublado y condiciones relativamente estables, aunque con cierta tendencia a la inestabilidad.

Las temperaturas tendrán pocos cambios, con una mínima de 18°C y una máxima de 28°C. Los vientos serán leves y predominarán del este/noreste, con una posterior rotación hacia el sudeste.

El pronóstico para el martes en Santa Fe

El martes 24 de noviembre continuará la tendencia de jornadas con nubosidad variable. Según el CIM-UNL, se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con condiciones relativamente estables a algo inestables.

La temperatura mínima prevista será de 19°C, mientras que la máxima llegará a los 27°C. Los vientos serán leves y soplarán desde el sur/sudoeste.