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Integración Femenino: CUST superó como visitante a República del Oeste

El duelo asociativo por el certamen regional Integración Femenina fue para CUST en condición de visitante ante República del Oeste por 63-54

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 11:11hs
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Integración Femenino: CUST superó como visitante a República del Oeste

El duelo asociativo por el certamen regional Integración Femenina fue para CUST en condición de visitante ante República del Oeste. Mirá cómo quedaron las posiciones.

REPÚBLICA 54: Julia García 6, Kiara Aranaz 13, Juana Alliot 20, Mía Leiva 0, Sofía García 3 (FI) Martina Spies 5, Victoria Satuf 4, Maite Orbelli 3, Lourdes Pianetti 0, Delfina Marsilli. DT: Carlos Baldi.

CUST 63: Paula Cortes 15, Martina Montini 7, Paula Lazcano 14, Ana Mina 10, Cora Minetti 15 (FI) Milagros Hassan 2, Belén Hassan 0, Gimena Brondino 0. DT: Diego Vicino.

Parciales: 13-18, 23-33 y 32-43.

Árbitros: Juan Ghirimoldi y Julia Aguilar.

Cancha: Malvinas Argentinas.

TABLA DE POSICIONES

Talleres 14 (6-2); Paracao 13 (6-1); Estudiantes 12 (5-2); Unión (Crespo) 11 (5-1); CUST 10 (3-4) 10; República del Oeste 9 (1-7); Paraná Rowing 8 (2-4) y Quique Club 7 (0-7).

CUST República del Oeste Integración Femenina
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