El actor Maxi Ghione quedó en libertad tras ser acusado de amenazas y tenencia ilegal de armas

Maxi Ghione quedó en libertad tras ser acusado por un taxiboy de amenazas, privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegal de armas. Deberá cumplir pautas de conducta, constituir domicilio en Lehmann y mantenerse alejado del denunciante y los testigos.

El actor Maxi Ghione quedó en libertad luego de la audiencia imputativa realizada este jueves, en el marco de la causa iniciada a partir de la denuncia de un taxiboy , quien lo acusó de amenazas, privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegal de armas de fuego . La Justicia resolvió que el actor continúe el proceso judicial en libertad, aunque deberá cumplir una serie de pautas de conducta.

La audiencia imputativa comenzó a las 9.30 y determinó que Ghione seguirá el proceso en libertad , pero bajo determinadas condiciones. Entre las medidas impuestas, el actor deberá constituir domicilio en la localidad de Lehmann , donde se habría producido el episodio que dio origen a la investigación. Además, tendrá prohibido mantener contacto con el taxiboy y con cualquiera de los testigos vinculados a la causa.

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También deberá presentarse cada 15 días en una comisaría para firmar, como parte de las pautas fijadas por la Justicia. En caso de incumplir alguna de estas condiciones, podría volver a quedar detenido.

Qué delitos le atribuyen a Maxi Ghione

Por su parte, el abogado Juan Manuel Lovaiz, quien representa a Ghione, se mostró conforme con el avance del proceso y destacó que, por el momento, no se le atribuyó el delito de privación ilegítima de la libertad, uno de los puntos que generaba mayor preocupación para la defensa.

“Por el momento no se le fue atribuida esta privación ilegítima de la libertad, que es la que más nos preocupaba”, señaló a la prensa

En cambio, según explicó Lovaiz, Ghione sí fue imputado por amenazas y tenencia de armas de fuego sin autorización. Respecto de la escopeta mencionada en la investigación, el abogado sostuvo que se trataría de un arma que el actor habría recibido como herencia, aunque aclaró que esa cuestión será analizada durante las próximas instancias judiciales.

De esta manera, Maxi Ghione continuará en libertad mientras avanza la investigación, aunque deberá respetar estrictamente las medidas de conducta establecidas por la Justicia.