Argentino de San Carlos doblegó este jueves por la noche a Regatas Santa Fe en suplementario por la fecha 10 de la A2 del Torneo Oficial de la ASB. Se viene una última fecha picante para definir cruces playoffs.
Oficial A2: Argentino batió a Regatas (SF) y ya no hay más invictos
Argentino de San Carlos doblegó a Regatas Santa Fe en suplementario por la fecha 10 de la A2 del Torneo Oficial de la ASB
Por Ovación
2 de octubre 2026 · 11:03hs
TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 10
Miércoles 30 de septiembre
Santa Rosa 67 (Leandro Sasia 18) - UNL 55 (Martín Felcaro 14)
Jueves 1 de octubre
Argentino (SC) 87 (Francisco Nuñez 19) - Regatas (SF) 81 (Juan Lemos 21)
Alumni (LP) 20 - Centenario 0 (GP - PP)
Almagro B 57 (Ezequiel Heinzen 15) - Kimberley 59 (Lisandro Ríos 16)
Macabi 76 (Felipe Bonus 22) - CUST B 70 (Nicolás Nessier 22)
Libre: Regatas Coronda
TABLA DE POSICIONES
Regatas (SF) y Regatas Coronda 17 (8-1); Alumni 16 (7-2); Santa Rosa y Kimberley 15 (6-3); Macabi 14 (5-4); Argentino 13 (4-5); UNL 11 (1-9); Centenario 11 (3-6)(-1); CUST B 10 (1-8) y Almagro B 8 (0-8)