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Oficial A2: Argentino batió a Regatas (SF) y ya no hay más invictos

Argentino de San Carlos doblegó a Regatas Santa Fe en suplementario por la fecha 10 de la A2 del Torneo Oficial de la ASB

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 11:03hs
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Oficial A2: Argentino batió a Regatas (SF) y ya no hay más invictos

Argentino de San Carlos doblegó este jueves por la noche a Regatas Santa Fe en suplementario por la fecha 10 de la A2 del Torneo Oficial de la ASB. Se viene una última fecha picante para definir cruces playoffs.

TORNEO OFICIAL A2 – FECHA 10

Miércoles 30 de septiembre

Santa Rosa 67 (Leandro Sasia 18) - UNL 55 (Martín Felcaro 14)

Jueves 1 de octubre

Argentino (SC) 87 (Francisco Nuñez 19) - Regatas (SF) 81 (Juan Lemos 21)

Alumni (LP) 20 - Centenario 0 (GP - PP)

Almagro B 57 (Ezequiel Heinzen 15) - Kimberley 59 (Lisandro Ríos 16)

Macabi 76 (Felipe Bonus 22) - CUST B 70 (Nicolás Nessier 22)

Libre: Regatas Coronda

TABLA DE POSICIONES

Regatas (SF) y Regatas Coronda 17 (8-1); Alumni 16 (7-2); Santa Rosa y Kimberley 15 (6-3); Macabi 14 (5-4); Argentino 13 (4-5); UNL 11 (1-9); Centenario 11 (3-6)(-1); CUST B 10 (1-8) y Almagro B 8 (0-8)

Oficial Argentino Regatas
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