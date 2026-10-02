Colapinto dijo que "el sábado está perdido por las penalizaciones" e hizo foco en la carrera

El argentino Franco Colapinto (Alpine) habló luego de su participación en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine) habló luego de su participación en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 y reconoció que "el sábado está un poco perdido por las penalizaciones", por lo que el foco estará en la preparación de la carrera.

Colapinto, que finalizó decimonoveno y vigésimo segundo en las prácticas libres 1 y 2 respectivamente, recibió una penalización de 15 puestos en la grilla de largada para la carrera del domingo por dos sanciones que sufrió en los últimos días.

• LEER MÁS: Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin y sumó una nueva penalidad

La reflexión de Colapinto

La primera de ellas es de cinco lugares por el choque que generó en el Gran Premio de Azerbaiyán, que derivó en un triple abandono, mientras que recibió otra de 10 puestos por cambiar el motor de combustión interna y exceder el límite de cuatro permitidos por año.

De esta manera, el argentino caerá a la última posición incluso aunque clasifique en el séptimo lugar.

En este sentido, Colapinto explicó que están "enfocados en la carrera", aunque "todavía hay mucho por trabajar". Además, destacó que "el ritmo en la FP2 fue bastante bueno, así que intentaré avanzar el domingo".

"El sábado está un poco perdido por las penalizaciones. Intentaremos enfocarnos en el domingo y avanzar en la carrera", continuó el argentino, quien subrayó que "no preparé nada de qualy. No estamos enfocados en eso porque voy a largar último".

Pese a que largará en las últimas posiciones, el oriundo de Pilar confía en la posibilidad de protagonizar una gran remontada en la carrera de este domingo, que está programada para las 4 de la madrugada (hora de Argentina) y así poder volver a sumar puntos en la categoría reina del automovilismo.

"ENFOCADOS EN LA CARRERA. EL SÁBADO ESTÁ UN POQUITO PERDIDO POR LA PENALIZACIÓN". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine en las dos primeras prácticas libres en Malasia.



#BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/HZnP9Ef6Bx — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2026

El Gran Premio de Bahréin cuenta con la peculiaridad de que se lleva a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, debido a la guerra en Medio Oriente.

La actividad en dicho trazado continuará este sábado con la práctica libre 3, que iniciará a la 1:30 de la madrugada, y la clasificación que será a las 5.