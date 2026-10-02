Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

Independiente recibirá, desde las 19.15, a Instituto, en el partido que marcará el inicio de la undécima fecha del Torneo Clausura

Independiente recibirá este viernes a Instituto , en el partido que marcará el inicio de la undécima fecha del Torneo Clausura . El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Independiente llega a este enfrentamiento en su mejor momento desde que inició el Torneo Clausura, ya que ganó dos de sus últimos tres partidos y, además, se pudo afianzar en puestos de clasificación a los playoffs con 17 puntos.

Incluso, los dirigidos por el brasileño Jadson Viera se meterían de lleno en la pelea por la primera posición en caso de conseguir una victoria.

Instituto de Córdoba, por su parte, es una de las grandes sorpresas en este Torneo Clausura, al liderar la Zona A con 22 puntos, dos más que su escolta, que es Vélez.

Los dirigidos por Diego Flores, que buscan la clasificación a alguna competencia internacional para el año que viene, vienen de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y a Talleres de Córdoba en sus últimas dos presentaciones.

Probables formaciones de Independiente e Instituto

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Meza, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Iván Morales o Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Instituto (C): Marcos Ledesma; Diego Sosa, Jonatan Galván, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Giuliano Cerato; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Jeremías Lázaro, Alex Luna; Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: José Carreras

Hora: 19:15. TV: ESPN Premium