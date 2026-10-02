Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

Independiente recibirá, desde las 19.15, a Instituto, en el partido que marcará el inicio de la undécima fecha del Torneo Clausura

2 de octubre 2026 · 11:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

Independiente recibirá este viernes a Instituto, en el partido que marcará el inicio de la undécima fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará José Carreras.

Independiente llega a este enfrentamiento en su mejor momento desde que inició el Torneo Clausura, ya que ganó dos de sus últimos tres partidos y, además, se pudo afianzar en puestos de clasificación a los playoffs con 17 puntos.

Incluso, los dirigidos por el brasileño Jadson Viera se meterían de lleno en la pelea por la primera posición en caso de conseguir una victoria.

Instituto de Córdoba, por su parte, es una de las grandes sorpresas en este Torneo Clausura, al liderar la Zona A con 22 puntos, dos más que su escolta, que es Vélez.

Los dirigidos por Diego Flores, que buscan la clasificación a alguna competencia internacional para el año que viene, vienen de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y a Talleres de Córdoba en sus últimas dos presentaciones.

Probables formaciones de Independiente e Instituto

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Meza, Matías Abaldo, Santiago Montiel; Iván Morales o Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Instituto (C): Marcos Ledesma; Diego Sosa, Jonatan Galván, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Giuliano Cerato; Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Jeremías Lázaro, Alex Luna; Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: José Carreras

Hora: 19:15. TV: ESPN Premium

Independiente Instituto Clausura
Noticias relacionadas
independiente rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la anual ante gimnasia

Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

integracion femenino: cust supero como visitante a republica del oeste

Integración Femenino: CUST superó como visitante a República del Oeste

oficial a2: argentino batio a regatas (sf) y ya no hay mas invictos

Oficial A2: Argentino batió a Regatas (SF) y ya no hay más invictos

Colapinto fue penalizado y largará último en el Gran Premio de Bahréin.

Franco Colapinto recibió otra penalización en el GP de Malasia: "Largaré último"

Lo último

El actor Maxi Ghione quedó en libertad tras ser acusado de amenazas y tenencia ilegal de armas

El actor Maxi Ghione quedó en libertad tras ser acusado de amenazas y tenencia ilegal de armas

Romina Diez celebró los números de Milei y destacó la baja de la inflación y la pobreza

Romina Diez celebró los números de Milei y destacó la baja de la inflación y la pobreza

Colapinto dijo que el sábado está perdido por las penalizaciones e hizo foco en la carrera

Colapinto dijo que "el sábado está perdido por las penalizaciones" e hizo foco en la carrera

Último Momento
El actor Maxi Ghione quedó en libertad tras ser acusado de amenazas y tenencia ilegal de armas

El actor Maxi Ghione quedó en libertad tras ser acusado de amenazas y tenencia ilegal de armas

Romina Diez celebró los números de Milei y destacó la baja de la inflación y la pobreza

Romina Diez celebró los números de Milei y destacó la baja de la inflación y la pobreza

Colapinto dijo que el sábado está perdido por las penalizaciones e hizo foco en la carrera

Colapinto dijo que "el sábado está perdido por las penalizaciones" e hizo foco en la carrera

Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

Instituto visita a Independiente con la meta de ganar para seguir arriba

Ovación
Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Lionel Messi llegó al país y se prepara para su despedida de la Selección Argentina

Colapinto dijo que el sábado está perdido por las penalizaciones e hizo foco en la carrera

Colapinto dijo que "el sábado está perdido por las penalizaciones" e hizo foco en la carrera

Franco Colapinto recibió otra penalización en el GP de Malasia: Largaré último

Franco Colapinto recibió otra penalización en el GP de Malasia: "Largaré último"

Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin y sumó una nueva penalidad

Colapinto finalizó último en la segunda práctica del GP de Bahréin y sumó una nueva penalidad

Oficial A2: Argentino batió a Regatas (SF) y ya no hay más invictos

Oficial A2: Argentino batió a Regatas (SF) y ya no hay más invictos

Policiales
Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron cerca de $9.000.000 y huyeron en moto

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única