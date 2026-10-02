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Romina Diez celebró los números de Milei y destacó la baja de la inflación y la pobreza

La legisladora de La Libertad Avanza repasó los cambios económicos de los últimos tres años y resaltó el fin del cepo, el crecimiento, el empleo y el récord de exportaciones0

2 de octubre 2026 · 11:56hs
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Romina Diez

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Romina Diez, legisladora de La Libertad Avanza resaltó la baja de la inflación y pobreza.

La diputada nacional santafesina de La Libertad Avanza, Romina Diez, destacó los resultados que atribuyó al gobierno de Javier Milei y comparó la situación económica actual con la que atravesaba la Argentina hace tres años.

“Había dólar oficial, mayorista, blue, ahorro, tarjeta, Qatar, MEP, CCL, cripto, futuro, soja, ‘Coldplay’, lujo… y seguíamos contando”, recordó la legisladora en una publicación realizada en sus redes sociales.

Romina Diez también repasó las dificultades que, según su comparación, existían para acceder a determinados bienes y servicios. “El crédito hipotecario para acceder a la casa propia inexistente, acceder a un 0 km era una odisea, conseguir neumáticos era una epopeya y muchos terminaban cruzando la frontera para comprarlos”, señaló.

La diputada santafesina agregó que también había problemas para conseguir repuestos, mientras que máquinas y vehículos permanecían parados a la espera de piezas que no ingresaban al país.

En relación con el consumo, sostuvo que en los supermercados faltaban productos básicos como aceite, harina, azúcar, arroz, yerba y fideos. “Algunos productos llegaban a cuentagotas y mientras tanto, los precios cambiaban semana a semana”, afirmó.

“Todo esto pasaba en Argentina hace apenas 3 años, no debemos olvidar”, concluyó Romina Diez.

Los números que destacó Milei

La publicación de la diputada santafesina se conoció luego de los datos que el presidente Javier Milei presentó en París, donde realizó una comparación entre distintos indicadores de la economía argentina.

Entre los datos mencionados se encuentra la inflación, que habría pasado del 211% a alrededor del 30%, mientras que el riesgo país habría descendido de unos 3.000 a alrededor de 600 puntos.

También se destacó una reducción de la deuda neta, del 100% al 40% del PBI, además del fin del cepo cambiario.

Según los números difundidos por el Gobierno, la economía registró un crecimiento cercano al 13% y se generaron 520.000 nuevos puestos de trabajo.

Otro de los datos resaltados fue la salida de 12 millones de argentinos de la pobreza, junto con un récord de exportaciones y un superávit comercial.

Romina Diez diputada Milei Inflación
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