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Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

Independiente Rivadavia y Gimnasia se enfrentarán, desde las 21.30, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

2 de octubre 2026 · 11:48hs
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Independiente Rivadavia pretende sostener su lugar en la cima de la Anual ante Gimnasia

Independiente Rivadavia y Gimnasia se enfrentarán este viernes por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. La "Lepra" mendocina llega como único líder de la tabla anual con tres puntos de ventaja por sobre Vélez, mientras que el "Lobo" está en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Bryan Ferreyra y en el VAR lo acompañará Lucas Novelli. La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

El conjunto mendocino le ganó 1-0 a Barracas Central con un gol de José Florentín la fecha pasada y se metió de lleno en la pelea por los primeros puestos de la Zona B. Con 17 puntos, Independiente Rivadavia se encuentra tercero, a solo una unidad del líder que es Argentinos Juniors.

A su vez, con ese triunfo los dirigidos por Alfredo Berti se posicionaron como únicos punteros de la tabla anual con 51 puntos, tres más que Vélez que hoy es su principal perseguidor. Con seis fechas por jugarse, la Lepra mendocina sabe que depende de sí mismo para volver a ser campeón en el fútbol argentino.

Por su parte, Gimnasia desaprovechó una gran oportunidad de sumar de a tres. En el Bosque, Banfield empató 2-2 con un golazo de David Zalazar en el último minuto y lo privó de un triunfo que lo hubiese posicionado líder de la Zona B.

Ahora mismo, el Lobo tiene los mismos puntos que Independiente pero está cuarto por tener peor diferencia de gol, por lo que una victoria en Mendoza lo catapultará al primer lugar, al menos hasta que jueguen Argentinos Juniors y Rosario Central.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia y Gimnasia

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer; Luciano Gómez, JoséFlorentín, Juan Elordi, Luis Sequeira, Matías Fernández; Maximiliano Salas, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Gimnasia de La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Maximiliano Zalazar, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmeni. DT: Ariel Pereyra.

Hora: 21.30.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Bautista Gargantini.

TV: TNT Sports Premium.

Independiente Rivadavia Gimnasia Clausura
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