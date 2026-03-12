Uno Santa Fe | Ovación | Inter Miami

Inter Miami empató sin goles con Nashville por los octavos de final de la Concachampions

El Inter Miami de Lionel Messi definirá la serie como local ante Nashville, en busca de avanzar a cuartos de final de la Concachampions.

12 de marzo 2026
El Inter Miami igualó 0-0 con Nashville en un partido en el que el astro argentino Lionel Messi no pudo alcanzar la suma de 900 goles y que disputaron esta noche, en el estadio GEODIS Park, por la ida de los octavos de final de la Concachampions.

En un partido que no tuvo goles, Messi tuvo su primera llegada de peligro a los 12 minutos de la segunda parte, con un disparo bajo y cruzado desde el costado derecho del área grande que fue desviado por el arquero rival.

El partido de vuelta se disputará en el Chase Stadium, la casa del conjunto de camiseta rosa, el próximo miércoles 18 de marzo a las 20:00 (horario argentino), por un lugar en los cuartos de final.

La primera llegada del partido fue del local, a los 19 minutos, con un centro desde la derecha que el enganche Hany Mukhtar remató de volea, aunque su disparo picó y fue desviado por el arquero Dayne St. Clair.

A los 37 minutos, un pase filtrado del extremo Sam Surridge habilitó el desmarque del atacante Warren Madrigal, que remató bajo y a las manos del guardameta rival.

Cuatro minutos después, una volea de Surridge desde adentro del área salió alta pero centralizada, permitiendo que St. Clair la desvíe al córner por encima del travesaño.

La actuación de Lionel Messi en el empate del Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi tuvo su primera llegada del partido a los 12 minutos del complemento, con una subida por derecha que terminó en un clásico disparo bajo y cruzado, desviado por el arquero Brian Schwake pero con un rebote largo, que el atacante Germán Berterame no pudo empujar al gol.

Madrigal volvió a generar peligro a los 16 minutos, con un derechazo bajo y cruzado que pasó cerca del segundo palo del arquero canadiense.

En 24 minutos del segundo tiempo, Mukhtar recibió por el costado derecho del área grande y cruzó un remate bajo, que se fue cerca del segundo palo y no pudo ser empujado contra la red por el delantero Alex Muyl.

A los 36 minutos, un remate desde el borde del área de Muyl subió y salió bombeado, cayendo cerca del travesaño y por detrás de St. Clair.

Inter Miami Nashville Lionel Messi
