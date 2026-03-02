Uno Santa Fe | Ovación | Messi

Messi lideró la remontada y Miami se quedó con el clásico

Otra vez, Messi marcó un doblete y fue decisivo en el 4-2 sobre Orlando City. El equipo de Mascherano logró su primera victoria en la MLS.

2 de marzo 2026 · 13:05hs
Lionel Messi volvió a inclinar la balanza en un duelo de alta tensión. Con dos goles y liderazgo en los momentos críticos, el capitán argentino comandó la remontada de Inter Miami, que superó 4-2 a Orlando City en una nueva edición del clásico floridano por la Conferencia Este de la MLS.

El encuentro, disputado en el Inter&Co Stadium, comenzó cuesta arriba para el equipo dirigido por Javier Mascherano. Orlando golpeó en dos transiciones rápidas y se fue al descanso con ventaja de 2-0, capitalizando desajustes en la última línea local.

Reacción con jerarquía

En el complemento, Inter Miami ajustó alturas en la presión y ganó metros con circulación más vertical. El descuento llegó temprano y encendió el envión anímico. A los 12 minutos, Messi recibió en la frontal del área, perfiló hacia su zurda y sacó un remate cruzado, preciso y rasante para el 2-2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2028282649551196526?s=20&partner=&hide_thread=false

Con mayor control territorial y mejor ocupación de carriles interiores, el equipo rosado inclinó el trámite. Telasco Segovia amplió la ventaja tras una acción colectiva de desborde y rebote, mientras que el cierre quedó otra vez en manos del rosarino.

LEER MÁS: Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

Sello de capitán

Sobre el final, con Orlando City lanzado en busca del empate, Messi encabezó un contragolpe y generó la expulsión de un defensor rival. De ese tiro libre nació el cuarto gol: ejecución por encima de la barrera, caída súbita y pelota al ángulo inferior, imposible para el arquero. El triunfo representa el primero de la temporada para Inter Miami CF en la Major League Soccer y confirma el peso específico de su capitán en los partidos de máxima exigencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/2028291722057330710?s=20&partner=&hide_thread=false

En una liga de ritmo intenso y transiciones constantes, la diferencia volvió a estar en la calidad individual. Y cuando el contexto aprieta, Messi responde con determinación y eficacia.

Messi Inter Miami Orlando City Mascherano MLS
