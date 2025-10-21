Inter va por Nicolás Paz y podría romper el mercado

El mediocampista de Como Nicolás Paz está en el radar del Inter, quien podría acercar una oferta impactante

Nicolás Paz, figura de Como, está en el radar de Inter.

El argentino Nico Paz atraviesa un momento soñado en Italia. El mediocampista, formado en las inferiores del Real Madrid y hoy figura del Como 1907, se convirtió en una de las revelaciones de la Serie A.

Con apenas 21 años, lleva cuatro goles y cuatro asistencias en siete fechas, números que despertaron el interés del Inter de Milán, dispuesto a presentar una oferta de 58 millones de euros según informó la prensa italiana.

El impacto de Paz en el fútbol italiano es innegable. Dirigido por Cesc Fábregas, el volante se transformó en el eje futbolístico del Como, un equipo que pelea en puestos de clasificación a copas internacionales y que el último fin de semana hizo historia al vencer a la Juventus después de 73 años.

Sin embargo, la negociación con el Inter no será sencilla, ya que el Real Madrid lo cedió al Como por seis millones de euros, acordó una cláusula de recompra de ocho millones hasta 2025 y de diez hasta 2026, además de quedarse con el 50% de una futura venta.

Esa condición convierte al club español en un actor clave en cualquier movimiento, ya que mantiene la prioridad sobre el pase del jugador.

Si el Inter concreta la operación, sería una de las transferencias más importantes en la historia del club lombardo y del propio Como.