Inter vapuleó a Brescia y pelea arriba en el Calcio

Inter aplastó a Brescia por 6-0 en el estadio San Siro, lo que permitió colocarse tercero, a cuatro puntos del Lazio, segundo, y a ocho del líder Juventus en una nueva fecha del Calcio. Lautaro Martínez fue titular en el neroazzurro, pero no pudo marcar.

El chileno, tras hacerse oficial que permanecerá cedido por el Manchester United en el Inter hasta finales de agosto para poder acabar la Serie A y la Liga Europa, dio muestra de un buen estado de forma y va recuperando sensaciones tras una temporada lastrada por los problemas físicos.

Alexis ofreció al inglés Ashley Young, su excompañero en el Manchester United, el perfecto centro para la volea del 1-0 en el minuto 5 y transformó el penalti con seguridad en el 20 para encarrilar definitivamente un partido cómodo para el Inter. Danilo D'Ambrosio, con un cabezazo al borde del descanso anotó el 3-0, mientras que Alexis colgó un centro que Roberto Gagliardini cabeceó para el 4-0.

Inter 6-0 Brescia | Young and Eriksen Score as Brilliant Inter put SIX past Brescia! | Serie A TIM