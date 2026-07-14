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Unión podría perder otro jugador: Talleres acelera por Valentín Fascendini

La dirigencia de Talleres negocia con Unión la compra definitiva del marcador central que tiene contrato con el Tate hasta diciembre

Ovación

Por Ovación

14 de julio 2026 · 12:24hs
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Valentín Fascendini está cerca de salir de Unión para jugar en Talleres.

Prensa Unión

Valentín Fascendini está cerca de salir de Unión para jugar en Talleres.

El éxodo de jugadores parece no detenerse. Y es que Unión podría perder otro futbolista, aunque en este caso no se trata de un jugador titular.

Valentín Fascendini sería refuerzo de Talleres

El nombre en cuestión es el de Valentín Fascendini, ya que la dirigencia de Talleres negocia con sus pares rojiblancos para intentar adquirir la ficha del marcador central.

Recordando que el defensor de 23 años tiene contrato con Unión hasta diciembre, pero existe una cláusula de salida por un monto aproximado de 1.200.000 dólares netos para la institución rojiblanca.

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De todos modos, la intención de Talleres es adquirir el pase por una cifra menor, dado que el jugador en cinco meses se queda con el pase en su poder. Y es por eso que en las últimas horas intensificó las gestiones.

Por lo cual, las próximas horas serán decisivas para terminar de cerrar la operación y es un hecho que Fascendini continuará su carrera en la T.

Unión Talleres Valentín Fascendini
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