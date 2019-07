Jaguares arribó a Christchurch

"Estamos muy felices, lo que estamos viviendo es algo muy lindo, así que estamos esperando con ansias el partido" afirmó el platense Agustín Crevy. Y no es para menos, los Jaguares jugará la final del Super Rugby.

La franquicia argentina ya se encuentra en Christchurch, para jugar el próximo sábado 6 de julio, a las 4.35, frente a los Crusaders la final del Super Rugby 2019. Tras un vuelo de muchas horas, el elenco conducido por Gonzálo Quesad arribó a Nueva Zelanda para jugar el cotejo definitorio.

"Esto es un sueño, se puede decir que lo veníamos viviendo, sintiendo, y creo que este año se nos dió. Fueron cuatro años de mucho trabajo y mucho sacrificio, y ahora estamos ahí nomás de algo histórico" explicó el ex capitán de Jaguares.

Sobre la cuestión de que hace mucho tiempo que los Crusaders no pierden de local, Crevy destacó que "no, son partidos, creo que nosotros tampoco tuvimos nunca una final, y no por eso lo vamos a ganar o perder. Hay que jugarlo y listo. Si obviamente va a estar muy duro y complicado".

A partir de ahora el desafío para los integrantes de la franquicia argentina es poder adaptarse a las quince horas de diferencia, y el viaje largo que debieron afrontar.En la primera jornada en suelo kiwi, Jaguares realizará un regenerativo y actividad en el gimnasio, mientras que el miércoles, será el día más importante, ya que se probará el quince titular.

Una de las cuestiones a dilucidar es si el entrerriano Marcos Kremer y el tucumano Ramiro Moyano, suplentes ante Brumbies, serán titulares o no ante los Crusaders.El jueves se dará a conocer la alineación titular, mientras que el viernes, será el turno del tradicional Captain´s Run, que servirá para ultimar detalles.

Vale señalar que entre los 28 jugadores que viajaron a Nueva Zelanda, se encuentra el primera línea rafaelino Mayco Vivas, quien cumplió una muy buena actuación frente a Brumbies el pasado sábado en Vélez, y se encuentra en la consideración del entrenador Quesada, por sus buenos rendimientos en la presente temporada.