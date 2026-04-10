Los citados de Unión, con dos regresos y una baja de peso para visitar a Estudiantes

Se conoció la lista de convocados de Unión con una baja de peso para visitar a Estudiantes por la 14ª fecha de la zona A del Apertura

Unión definió la lista de convocados para visitar a Estudiantes este sábado, desde las 17.15, por la 14ª fecha de la Zona A del Apertura , en busca de otro triunfo para seguir escalando. El cuerpo técnico de Leonardo Madelón confeccionó la lista con varias novedades.

Tal como se preveía, hay una ausencia importante: Lautaro Vargas no será de la partida tras llegar al límite de amonestaciones, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión. Su baja obliga al entrenador a reacomodar el esquema para un compromiso exigente en La Plata.

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La nómina presenta, además, dos noticias positivas. Por un lado, vuelve Nicolás Paz, quien recibió el alta médica y aparece con serias chances de meterse entre los titulares. Por otro, también reaparece Emiliano Álvarez, recuperado de una contusión y listo para ser tenido en cuenta desde el arranque.

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Con estas novedades, Unión buscará sostener su protagonismo en la zona y dar un golpe como visitante frente a un rival directo, en un partido que puede marcar el rumbo en la recta final del Apertura.

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Los convocados de Unión