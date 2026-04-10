Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los citados de Unión, con dos regresos y una baja de peso para visitar a Estudiantes

Se conoció la lista de convocados de Unión con una baja de peso para visitar a Estudiantes por la 14ª fecha de la zona A del Apertura

Ovación

Por Ovación

10 de abril 2026 · 21:10hs
Los citados de Unión, con dos regresos y una baja de peso para visitar a Estudiantes

Prensa Unión

Unión definió la lista de convocados para visitar a Estudiantes este sábado, desde las 17.15, por la 14ª fecha de la Zona A del Apertura, en busca de otro triunfo para seguir escalando. El cuerpo técnico de Leonardo Madelón confeccionó la lista con varias novedades.

• LEER MÁS: Nicolás Paz, de relegado a titular en Unión: la apuesta de Madelón para visitar a Estudiantes

Tal como se preveía, hay una ausencia importante: Lautaro Vargas no será de la partida tras llegar al límite de amonestaciones, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión. Su baja obliga al entrenador a reacomodar el esquema para un compromiso exigente en La Plata.

• LEER MÁS: Unión tiene a uno de los laterales más ofensivos de Argentina

La nómina presenta, además, dos noticias positivas. Por un lado, vuelve Nicolás Paz, quien recibió el alta médica y aparece con serias chances de meterse entre los titulares. Por otro, también reaparece Emiliano Álvarez, recuperado de una contusión y listo para ser tenido en cuenta desde el arranque.

• LEER MÁS: El presidente de Unión cargó contra Racing: "Se hacen los ofendidos con tal de no pagar"

Con estas novedades, Unión buscará sostener su protagonismo en la zona y dar un golpe como visitante frente a un rival directo, en un partido que puede marcar el rumbo en la recta final del Apertura.

• LEER MÁS: Unión en alerta por Vargas: desde Brasil preparan una oferta por el lateral

Los convocados de Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2042754505973076159&partner=&hide_thread=false

Unión Estudiantes Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
el presidente de union cargo contra racing: se hacen los ofendidos con tal de no pagar

El presidente de Unión cargó contra Racing: "Se hacen los ofendidos con tal de no pagar"

la lucha titanica que encara union para no caer al playout de la liga nacional

La lucha titánica que encara Unión para no caer al playout de la Liga Nacional

en union crece la desconfianza con racing por el dinero que ya recibio por nardoni

En Unión crece la desconfianza con Racing por el dinero que ya recibió por Nardoni

Unión afrontará un partido complicado en su visita a La Plata para jugar con el Pincha.

Con el equipo sin confirmar, Unión afronta una visita de riesgo

Lo último

Los citados de Unión, con dos regresos y una baja de peso para visitar a Estudiantes

Los citados de Unión, con dos regresos y una baja de peso para visitar a Estudiantes

El grito de auxilio de las cooperadoras por la inseguridad: Nos están desmantelando las escuelas

El grito de auxilio de las cooperadoras por la inseguridad: "Nos están desmantelando las escuelas"

Colón informó que las restricciones solo serán en la tribuna norte para el duelo ante Racing (C)

Colón informó que las restricciones solo serán en la tribuna norte para el duelo ante Racing (C)

Último Momento
Los citados de Unión, con dos regresos y una baja de peso para visitar a Estudiantes

Los citados de Unión, con dos regresos y una baja de peso para visitar a Estudiantes

El grito de auxilio de las cooperadoras por la inseguridad: Nos están desmantelando las escuelas

El grito de auxilio de las cooperadoras por la inseguridad: "Nos están desmantelando las escuelas"

Colón informó que las restricciones solo serán en la tribuna norte para el duelo ante Racing (C)

Colón informó que las restricciones solo serán en la tribuna norte para el duelo ante Racing (C)

Conflicto en Bahco: fracasó la reunión y los trabajadores seguirán en vilo hasta fines de abril

Conflicto en Bahco: fracasó la reunión y los trabajadores seguirán en vilo hasta fines de abril

Madelón compartió un almuerzo con los juveniles de Unión y generó motivación

Madelón compartió un almuerzo con los juveniles de Unión y generó motivación

Ovación
Madelón compartió un almuerzo con los juveniles de Unión y generó motivación

Madelón compartió un almuerzo con los juveniles de Unión y generó motivación

Colón informó que las restricciones solo serán en la tribuna norte para el duelo ante Racing (C)

Colón informó que las restricciones solo serán en la tribuna norte para el duelo ante Racing (C)

Unión tiene a uno de los laterales más ofensivos de Argentina

Unión tiene a uno de los laterales más ofensivos de Argentina

Peverengo ratificó la sanción a Colón y no descartó revisarla: Hubo una falla y se reconoce

Peverengo ratificó la sanción a Colón y no descartó revisarla: "Hubo una falla y se reconoce"

El partido diferente que jugará Mansilla en Unión contra Estudiantes

El partido diferente que jugará Mansilla en Unión contra Estudiantes

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe