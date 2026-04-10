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Una agrupación presentó su lista para las elecciones en San Lorenzo

La agrupación Movete Boedo Movete presentó su lista para las elecciones de mayo en San Lorenzo y definió sus ejes centrales de gobierno

10 de abril 2026 · 18:48hs
Una agrupación presentó su lista para las elecciones en San Lorenzo

La agrupación Movete Boedo Movete presentó su lista de 20 candidatos para las elecciones de mayo en San Lorenzo y definió como ejes centrales auditorías integrales, un concurso de acreedores, crecimiento de socios y la reconstrucción del fútbol profesional, con el objetivo de ordenar el club y restablecer la normalidad institucional.

Se vienen las elecciones en San Lorenzo

La agrupación oficializó a sus representantes en una conferencia realizada en la Ciudad de Buenos Aires el 9 de abril, donde el candidato a presidente, Manuel Agote, encabezó la presentación junto al resto del equipo y detalló los perfiles que integran la propuesta, además de los lineamientos de gestión con los que competirán en los comicios.

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Agote afirmó que la decisión de participar responde al “compromiso con la situación actual del Club” y sostuvo que buscan ofrecer “una propuesta seria y responsable, capaz de dar respuesta a la crisis y encarar un cambio de fondo en la forma de conducción”.

En ese sentido, Agote planteó la necesidad de recuperar la credibilidad interna y externa, junto con el restablecimiento de un funcionamiento institucional normal.

Durante la actividad, el espacio expuso una alternativa basada en la renovación dirigencial, con un equipo que apunta a devolver orden, previsibilidad y un rumbo claro. Además, se abordaron los principales aspectos vinculados con la situación económica y financiera, así como el rol del socio en la toma de decisiones.

El candidato explicó que el plan se estructura en tres pilares: auditorías integrales para determinar el estado económico, institucional y deportivo; un concurso de acreedores como herramienta para ordenar el pasivo y transparentar deudas, lo que permitiría recuperar capacidad de gestión; y la generación de recursos genuinos a partir del crecimiento de la masa societaria, junto con la valorización de la marca y la prioridad en la reconstrucción del fútbol profesional.

Por último, Agote aseguró que la lista se conformó “poniendo a San Lorenzo por encima de cualquier interés sectorial o personal” y remarcó que el espacio dispone de un equipo preparado para asumir la conducción del club en esta etapa.

San Lorenzo elecciones agrupación
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