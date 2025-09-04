Jannik Sinner derrotó a Lorenzo Musetti y es semifinalista del US Open

Jannik Sinner, el mejor jugador del mundo, ganó en tres sets ante su compatriota Lorenzo Musetti y jugará ante Felix Auger-Aliassime en el US Open.

El tenista italiano Jannik Sinner (1°) le ganó a su compatriota Lorenzo Musetti (10°) por 6-1, 6-4 y 6-2, para clasificar a las semifinales del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Con una nueva victoria, el imponente italiano que ocupa la primera plaza en el ranking mundial, clasificó a la antesala de la final, en el torneo que ganó en la temporada pasada.

El triunfo hará que Sinner se enfrente con el canadiense Felix Auger-Aliassime (27°) en la semifinal, el próximo viernes 5 de septiembre, con horario a confirmar.

En el primer set, Jannik Sinner continuó el dominio que acarreaba del partido de los octavos de final, ante el kazajo Alexander Bublik (24°), a quien venció por 6-1, 6-1 y 6-1.

El jugador de 24 años se mantuvo implacable al servicio y aprovechó cada devolución alta de su rival para acelerar y quedarse con el punto, consiguiendo dos quiebres consecutivos en los dos primeros juegos al servicio de su rival. En desventaja por 5-0, Musetti pudo quedarse con su primer juego del partido en el sexto, con un revés paralelo con slice que Sinner no pudo devolver más allá de la red. De todas formas, un ace de Sinner contra la línea le dio el primer parcial.

Llegado el segundo parcial, Musetti cambió de estrategia. Dejó de intentar jugar al ritmo de su rival, siendo Sinner el jugador que mejor combina la velocidad de pelota con la agilidad de piernas en todo el mundo, y empezó a apostar más a los efectos, sobre todo en el servicio.

Así, “Lolo” Musetti pudo mantener su saque en las primeras cuatro ocasiones y empezó a complicarle las devoluciones de los servicios a Sinner, aunque todo llegó a su fin en el noveno juego.

En el mismo, perdiendo por 30-40, Musetti cedió ante la presión y cometió una doble falta, la única en todo el partido, con la que le entregó el quiebre al mejor jugador del mundo. Sacando para set, un servicio potente a la línea de Sinner no pudo ser devuelto de manera efectiva por Musetti, que perdió el segundo set por 4-6.

La definición del partido, con victoria de Jannik Sinner

Comenzada la tercera manga, un revés centralizado y largo del 10° mejor jugador del mundo lo hizo perder el saque en el primer juego. Musetti pudo haber recuperado el quiebre en el game siguiente, pero desaprovechó cuatro oportunidades.

Con un nuevo quiebre en el séptimo game, Sinner sacó para partido y, tras una buena derecha cruzada que su rival no pudo devolver por encima de la red, se quedó con el pase a la semifinal.