Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Messi

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

El astro argentino se encuentra ante una de las sequías más largas de su carrera con el combinado nacional, pero podría ponerle fin ante la “Vinotinto”.

Ovación

Por Ovación

4 de septiembre 2025 · 07:48hs
La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

El astro argentino, Lionel Messi, se encuentra ante una de las rachas sin goles más extensa en su carrera como profesional con la Selección Nacional, pero a la cual buscará ponerle fin este jueves ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La última vez que el rosarino consiguió estampar su firma en el marcador con la camiseta Albiceleste fue en el triplete ante Bolivia, el 15 de octubre de 2024, con victoria 6-0 en el marco de la décima jornada del clasificatoria a la próxima Copa del Mundo llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Además, en aquel encuentro disputado en el Monumental, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain repartió dos asistencias.

No obstante, luego de aquella exhibición de fútbol por parte del “10”, no ha vuelto a anotar y su sequía se extiende a 324 días sin marcar con el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Cabe destacar que solamente disputó cuatro encuentros desde aquel entonces debido a que no pudo decir presente en los duelos ante Uruguay y Brasil -victorias 1 a 0 y 4 a 1, respectivamente- por lesión.

Actualmente, esta racha se ubica como la cuarta más larga de su trayectoria, pero que podría extenderse si no logra batir a la defensa de la “Vinotinto”, por lo que se transformaría en la tercera de mayor duración.

En tanto, en el primer puesto se ubica una sequía que duró 354 días: desde su gol en el Mundial 2006 ante Serbia y Montenegro hasta un amistoso frente a Argelia en 2007. Asimismo, Messi buscará festejar un gol con Argentina en lo que podría ser su último partido oficial en el país.

Las sequías goleadoras más extensas de la carrera de Lionel Messi con la Selección:

  • 354 días: Mundial 2006 vs. Serbia y Montenegro – amistoso 2007 vs. Argelia
  • 346 días: Mundial 2018 vs. Nigeria – amistoso 2019 vs. Nicaragua
  • 325 días: Amistoso 2019 vs. Uruguay – Eliminatorias 2020 vs. Ecuador
  • 324 días (actual): Eliminatorias 2024 vs. Bolivia – hoy
Lionel Messi Venezuela Selección
Noticias relacionadas
ya estan los 23 de los pumas para visitar a australia

Ya están los 23 de Los Pumas para visitar a Australia

espana visitara a bulgaria en el inicio de las eliminatorias europeas

España visitará a Bulgaria en el inicio de las Eliminatorias Europeas

alemania pone en marcha ante eslovaquia su camino al mundial 2026

Alemania pone en marcha ante Eslovaquia su camino al Mundial 2026

torneo oficial prefederal: gran victoria de banco ante colon (sj)

Torneo Oficial Prefederal: gran victoria de Banco ante Colón (SJ)

Lo último

Desde agosto los asistentes escolares están incluidos en el incentivo por asistencia, pero ATE cuestiona condicionamientos

Desde agosto los asistentes escolares están incluidos en el incentivo por asistencia, pero ATE cuestiona condicionamientos

ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

Último Momento
Desde agosto los asistentes escolares están incluidos en el incentivo por asistencia, pero ATE cuestiona condicionamientos

Desde agosto los asistentes escolares están incluidos en el incentivo por asistencia, pero ATE cuestiona condicionamientos

ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

La Municipalidad de Santa Fe presentó una nueva edición de la Noche de los Museos en la ciudad del Brigadier

La Municipalidad de Santa Fe presentó una nueva edición de la Noche de los Museos en la ciudad del Brigadier

La llave de Colón para saldar la deuda con Alberto Espínola

La llave de Colón para saldar la deuda con Alberto Espínola

Ovación
Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Colombia quiere asegurarse su clasificación ante Bolivia

Colombia quiere asegurarse su clasificación ante Bolivia

Policiales
Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional