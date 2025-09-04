Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto: "Ahora tengo más confianza en el auto"

De cara al Gran Premio de Monza, Franco Colapinto se mostró más confiado luego de lo que fue la carrera en Países Bajos

4 de septiembre 2025 · 13:05hs
Franco Colapinto reveló que ahora tiene más confianza en el auto.

Franco Colapinto reveló que ahora tiene más confianza en el auto.

Franco Colapinto habló este jueves en conferencia de prensa, antes del inicio del Gran Premio de Monza en la Fórmula 1. Y con muy buenas sensaciones: se mostró contento por el desempeño logrado en Zandvoort, donde finalizó 11°, a apenas un lugar de los puntos, y afirmó que logró más confianza en su Alpine.

La confianza de Franco Colapinto

"Tengo más confianza en el auto y gané esas sensaciones que no había podido tener antes. Fue un buen fin de semana y estoy contento con cómo fue. En la carrera, el equipo hizo un buen trabajo con la estrategia. Estuvimos muy cerca de los puntos; fue una pena no puntuar, pero estoy seguro de que pronto lo conseguiremos, opinó.

Ya de cara a Monza, el piloto de 22 años señaló: "Este fue el primer circuito en el que corrí el año pasado, así que a partir de aquí recorreré nueve circuitos que conozco. Es un placer volver a Monza; es un circuito que me gusta y está lleno de apasionados tifosis".

Por último expresó: "Los ingenieros me están ayudando mucho, pero todavía tenemos que seguir trabajando duro, la pista puede ser complicada por la cantidad de rectas".

Franco Colapinto Monza auto
Noticias relacionadas
el guino para franco colapinto por parte de su exjefe de equipo: tuvo un debut solido

El guiño para Franco Colapinto por parte de su exjefe de equipo: "Tuvo un debut solido"

el mensaje de alpine tras recibir el odio de los fanaticos en paises bajos

El mensaje de Alpine tras recibir el odio de los fanáticos en Países Bajos

Franco Colapinto hizo la mejor carrera del año y aprovechó para criticar la estrategia de Alpine.

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

briatore, el jefe de alpine, puso en duda la continuidad de colapinto: no es lo que esperaba

Briatore, el jefe de Alpine, puso en duda la continuidad de Colapinto: "No es lo que esperaba"

Lo último

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Franco Colapinto: Ahora tengo más confianza en el auto

Franco Colapinto: "Ahora tengo más confianza en el auto"

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

Último Momento
Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Franco Colapinto: Ahora tengo más confianza en el auto

Franco Colapinto: "Ahora tengo más confianza en el auto"

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

Fragapane: El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico

Fragapane: "El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico"

Senadores buscan rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad y restringir los DNU

Senadores buscan rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad y restringir los DNU

Ovación
Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colazo: Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes

Colazo: "Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes"

Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional