Franco Colapinto: "Ahora tengo más confianza en el auto"

De cara al Gran Premio de Monza, Franco Colapinto se mostró más confiado luego de lo que fue la carrera en Países Bajos

Franco Colapinto habló este jueves en conferencia de prensa, antes del inicio del Gran Premio de Monza en la Fórmula 1. Y con muy buenas sensaciones: se mostró contento por el desempeño logrado en Zandvoort, donde finalizó 11°, a apenas un lugar de los puntos, y afirmó que logró más confianza en su Alpine.

"Tengo más confianza en el auto y gané esas sensaciones que no había podido tener antes. Fue un buen fin de semana y estoy contento con cómo fue. En la carrera, el equipo hizo un buen trabajo con la estrategia. Estuvimos muy cerca de los puntos; fue una pena no puntuar, pero estoy seguro de que pronto lo conseguiremos, opinó.

Ya de cara a Monza, el piloto de 22 años señaló: "Este fue el primer circuito en el que corrí el año pasado, así que a partir de aquí recorreré nueve circuitos que conozco. Es un placer volver a Monza; es un circuito que me gusta y está lleno de apasionados tifosis".

Por último expresó: "Los ingenieros me están ayudando mucho, pero todavía tenemos que seguir trabajando duro, la pista puede ser complicada por la cantidad de rectas".