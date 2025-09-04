Uno Santa Fe | Unión | Unión

"El cambio que tuvo el plantel de Unión fue mental, pero también físico"

Franco Fragapane se refirió a la mejora que mostró Unión en este semestre, en relación a lo que fue el primero con malos resultados

4 de septiembre 2025 · 12:00hs
Luego del entrenamiento matutino que el plantel de Unión llevó adelante en el predio Casasol, dos futbolistas tomaron contacto con la prensa y uno de ellos fue Franco Fragapane.

El carrilero por izquierda que tiene el equipo rojiblanco se refirió a este buen presente que viene mostrando el equipo y que se ratificó con el triunfo ante Racing.

La palabra de Franco Fragapane

"La verdad que el equipo está muy bien y como pudieron ver, en los partidos anteriores fuimos superiores a los rivales. Por eso estamos muy bien y con confianza y eso es bueno", comenzó diciendo.

En relación a su rendimiento dijo: "Me faltaba la adaptación al fútbol argentino, venía de una liga muy diferente como lo es la MLS y me faltaba una buena pretemporada. Por suerte en este semestre la tuvimos y hoy se se ve reflejado en la cancha".

"Cambió la cabeza de los jugadores, la confianza que te da el cuerpo técnico es algo muy lindo. Veníamos muy mal de visitante y ahora estamos muy bien haciendo lo que nos pide el entrenador", aseguró.

En cuanto a la falta de gol personal opinó: "Puede ser que me falte gol, llego a posición para definir pero no estoy aprovechando las oportunidades. Pero mientras el equipo gane y los delanteros que viven de eso puedan marcar, está todo bien".

"El objetivo es sumar para salir de abajo, está todo muy parejo y competitivo y Unión está para seguir sumando puntos y mientras sumemos pelearemos arriba", manifestó.

Consultado si el parate fue bueno o malo respondió: "Cuando agarrás el ritmo de los partidos querés jugar ya. Y más cuando uno se siente bien, es algo lindo jugar seguido, pero este parate también nos viene bien para descansar".

En otro tramo de la charla Fragapane sostuvo: "Se miran las dos tablas, pero nosotros estamos para sumar. Estamos saliendo desde abajo, lo bueno es que venimos sumando tanto de local como de visitante".

"Leo (Madelón) nos pide que lleguemos, que pisemos el área, pero no me vuelvo loco por convertir. El gol llegará, pero lo más importante es el rendimiento del equipo", tiró.

"Los rivales te van conociendo, sabemos lo que podemos dar, pero a la vez, no podemos bajar el pie del acelerador, porque sino somos un equipo más", sentenció.

Y en el final aseguró: "El cambio que tuvimos fue mental, pero también físico, yo habia tenido tres meses de vacaciones y no hice una buena pretemporada como me hubiera gustado, y ahora sí, además de que el entrenador te da mucha confianza".

