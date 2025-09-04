Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colón hizo oficial un comunicado donde se expresa en relación a la resolución del TAS por el caso Alberto Espínola, a quien deberá pagarle casi 400.000 dólares.

4 de septiembre 2025 · 11:22hs
Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colón emitió un comunicado oficial en sus redes sociales en el que se refirió a la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre el reclamo del defensor paraguayo Alberto Espínola, poniendo fin a un largo capítulo de controversias contractuales que se remonta a 2023.

El reclamo económico para Colón

Según la información difundida por la institución, el TAS ratificó la decisión de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, la cual había reducido de manera significativa la suma reclamada por el jugador. Inicialmente, Espínola exigía un total de 719.908,67 dólares, monto que fue rechazado parcialmente por el organismo internacional gracias a la defensa legal de Colón.

LEER MÁS: Deudas, demandas y elecciones en Colón: los ejes de la reunión entre la CD y la oposición

Finalmente, la obligación del club quedó establecida en 345.000 dólares más $12.859.500, ambos importes con un interés anual del 5%, los cuales deberá abonar para evitarse sanciones más severas.

El comunicado de Colón sobre Espínola

En su comunicado, la dirigencia rojinegra destacó que, con la confirmación del TAS, comienza a correr el plazo para el pago de la deuda, y que se iniciarán las gestiones correspondientes para cumplir con la obligación. “El laudo del TAS confirma lo resuelto por la Cámara de Resolución de Disputas y el monto que la misma ordenó pagar, comenzando a correr el plazo para el correspondiente pago, a cuyos efectos se iniciarán las tratativas pertinentes”, expresaron desde la Comisión Directiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColonOficial/status/1963607155207983219&partner=&hide_thread=false

El caso Espínola había generado tensión dentro del club, no solo por la magnitud de la deuda, sino también por las posibles consecuencias deportivas y financieras de un eventual incumplimiento. De no abonarse la suma estipulada, Colón podría haber sufrido prohibición de realizar fichajes durante tres mercados consecutivos, una sanción que hubiese afectado directamente la planificación del equipo en plena competencia de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

Con esta resolución, la dirigencia santafesina busca cerrar un capítulo complejo, garantizar la estabilidad institucional y preservar la capacidad de gestión en los próximos mercados de pases. Además, el cumplimiento de la deuda permitirá que Colón pueda focalizarse en lo deportivo, con el plantel centrado en cerrar la temporada de la mejor manera posible y sin condicionamientos externos.

El comunicado representa un paso formal y claro de la institución para dar transparencia a sus asociados y al público en general, mostrando tanto el monto definitivo como la intención de cumplir con las obligaciones en los tiempos previstos. La situación también marca un antecedente importante en la historia reciente del club, al enfrentar y resolver un conflicto de relevancia internacional, con implicancias legales y financieras de gran magnitud.

