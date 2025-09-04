El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

Paul Aron, quien reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Monza, se mostró confiado en poder aprovechar su chance

Paul Aron será el reemplazante de Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Monza.

Este viernes se pondrá en marcha el Gran Premio de Italia y Paul Aron vivirá un momento especial: por primera vez se subirá a un Alpine en una sesión oficial de Fórmula 1. El piloto estonio de 21 años reemplazará a Franco Colapinto en la FP1, cumpliendo así con el reglamento que exige a las escuderías dar cuatro oportunidades de manejo a pilotos novatos durante la temporada.

En su llegada a Monza, Aron no ocultó su entusiasmo por esta chance: “Es una carrera importante para un equipo y, por supuesto, para mí, tener la oportunidad de correr la FP1 en un fin de semana como este también es una gran oportunidad”, expresó.

Además, agregó: “Estoy muy emocionado y feliz de ponerme a trabajar hoy para prepararme para mañana y tener un viernes un poco diferente a lo habitual este año”.

Luego de esta participación, Colapinto recuperará su lugar en el monoplaza para completar el resto del fin de semana. Vale recordar que Aron ya tuvo experiencias anteriores, en particular con Kick Sauber, con la que giró en Silverstone y Hungría.

La pelea por el campeonato

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el australiano Oscar Piastri dio un gran paso en su camino hacia el título, ya que el fin de semana pasado ganó en Países Bajos y le sacó 34 puntos a su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris.

Más abajo y casi sin chances, en la tercera posición, figura el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), a 106 puntos de Piastri.

El último ganador del GP de Italia fue el monegasco Charles Leclerc, que el año pasado hizo delirar a los miles de fanáticos de Ferrari que se presentaron en el Autódromo Nacional de Monza.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Italia de la F1

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00