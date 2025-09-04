Del Blanco: "Estamos disfrutando de este presente en Unión"

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mateo Del Blanco se refirió a su gran momento y al de Unión, mientras que deslizó que está en conversaciones para renovar su contrato.

4 de septiembre 2025 · 11:53hs
Unión atraviesa un momento destacado en este segundo semestre, y uno de los protagonistas es Mateo Del Blanco, quien se convirtió en una de las figuras del equipo tras las recientes grandes actuaciones como ante River y Racing. El mediocampista dialogó luego de la práctica de este jueves con los medios, donde estuvo UNO Santa Fe y UNO 106.3 (La Red Santa Fe) y compartió sus sensaciones sobre el presente del equipo y su crecimiento personal.

El momento de Unión según Del Blanco

“Estamos muy bien. Esta semana bajamos un poco las cargas, pero siempre es lindo entrenar en este ambiente después de estar en un buen momento”, comentó Del Blanco, destacando la importancia de mantener la intensidad en los entrenamientos.

LEER MÁS: Scaloni habló del encuentro con el plantel de Unión y la charla con Madelón

El mediocampista reconoció la diferencia con el semestre anterior: “El semestre pasado no arrancamos ni terminamos bien, fue muy malo. Este semestre es totalmente distinto, dimos otra imagen y esperamos seguir así”. Además, valoró la relevancia de las victorias consecutivas como visitante, algo que el equipo no conseguía desde hace casi un año: “Nos pone muy contentos, estamos en buen camino y queremos seguir sumando lo máximo posible”.

Sobre su aporte individual, Mateo fue humilde y ponderó al equipo: “Lo de las estadísticas suma, pero lo importante es el equipo, tratar de mejorar siempre para el bien del grupo”. También destacó la indicación de Leo Madelón sobre cómo atacar: “Nos dice que no vayamos por ir, sino ir con contundencia. Mejor pasar tres veces y hacerlo bien, que seis veces sin aprovechar las oportunidades”.

En cuanto a la victoria ante Racing, Del Blanco señaló: “Necesitábamos ese partido para ratificar la confianza más que nada. No es casualidad lo que venimos haciendo, ahora debemos seguir así y seguir sumando”.

Del Blanco y su vínculo con Unión

El jugador también habló sobre su situación contractual: “Estamos hablando de renovar mi vínculo. Con respecto a mi mejoría, trabajé mucho y gracias a Dios hoy se nota”, y resaltó la importancia del grupo para crecer individualmente: “Siempre hubo que sufrir, los malos momentos unen al grupo, y hoy estamos disfrutando de este presente”.

LEER MÁS: La enorme diferencia respecto a la efectividad que Unión tenía y la que tiene ahora

Finalmente, sobre los objetivos del equipo, Mateo fue claro: “Esto es paso a paso, partido tras partido. No pensamos ni en la tabla de abajo ni en la de arriba, solo en dar lo mejor en cada encuentro”.

Con este presente, Del Blanco se perfila como una pieza clave para que Unión mantenga su nivel y siga consolidando el buen inicio del segundo semestre, mientras el equipo trabaja con la mirada puesta en los próximos desafíos del Torneo Clausura.

