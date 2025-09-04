Uno Santa Fe | El País | veto

Senadores buscan rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad y restringir los DNU

La Cámara alta sesiona este jueves por el veto de Javier Milei. El segundo proyecto es para evitar los "megadecretos", y va por la media sanción. VIVO

4 de septiembre 2025 · 11:53hs
Luego de los incidentes registrados el último miércoles en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) por las elecciones legislativas bonaerenses, el Senado de la Nación busca este jueves rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad.

Además pretenden darle media sanción a un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Aprobada el último julio, la emergencia en discapacidad garantizaba los fondos para una serie de prestaciones hasta diciembre de 2027. Se trata del pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas) como así también el restablecimiento del proceso de aprobación de pensiones y la actualización de las sumas que, en junio de 2025 eran de 213.286,50 pesos. Asimismo, aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos que cobran 28.000 pesos mensuales desde febrero de 2023.

Se espera que la iniciativa tenga un respaldo muy superior a los dos tercios del recinto, considerando la aprobación unánime (55 votos a favor y 17 ausentes, todos del oficialismo) en la votación del Senado en julio de este año. En Diputados, la votación para revertir el veto tuvo 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones. Si la oposición impone una mayoría, Javier Milei no puedo volver a vetar la emergencia en discapacidad.

La otra iniciativa busca la reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los DNU que emite el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones, apunta a que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada decreto de Necesidad y Urgencia a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023.

Con un acto encabezado por el presidente Javier Milei, LLA cerró el último martes la campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo. Desde el escenario montado en el partido bonaerense de Moreno, Milei aseguró que el oficialismo se encuentran en un “empate técnico” de cara a los comicios, al tiempo que denunció “injurias, operetas y campañas de desprestigio” contra su espacio y su familia.

En el acto, que se desarrolló en el Club Atlético Villa Ángela, se registraron incidentes y un periodista recibió un botellazo.

