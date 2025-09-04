Agustín Colazo: "Unión puede competir con cualquiera"

Agustín Colazo se refirió a la actualidad de Unión y a su adaptación personal en este nuevo proceso, donde acumula minutos con buenas actuaciones.

En un gran momento futbolístico de Unión , que viene de conseguir un triunfo resonante ante Racing en Avellaneda y de medirse de igual a igual frente a River en la Copa Argentina, apareció una de las voces que representa el crecimiento del plantel. Agustín Colazo, delantero cordobés de 24 años, visitó el programa oficial Unión Play (FM 91.1 Aire de Santa Fe) y dejó definiciones sobre la actualidad del equipo y su adaptación personal.

Colazo, que en el duelo ante Racing fue protagonista en la jugada del tercer gol al desbordar y asistir a Augusto Solari, analizó: “Este Unión en el segundo semestre viene demostrando que tiene ritmo y compromiso. Yo me siento cada vez más cómodo y trato de aportar desde el lugar que me toque, ya sea con goles, asistencias o peleando cada pelota”.

Sobre su rol dentro del plantel, destacó la importancia de pensar en el equipo por encima de lo individual: “El delantero vive del gol, pero también hay que hacer el trabajo sucio. A veces toca asistir, pelear en el área o arrastrar marcas. Todo suma, y eso es lo bueno de este grupo”.

El cordobés también se refirió a la jugada en la que prefirió asistir a Solari en lugar de buscar el arco: “Lo vi mejor perfilado y no dudé en dar el pase atrás. Sentí que era lo más seguro para el equipo y por suerte salió bien”.

Su balance con la camiseta de Unión

Colazo llegó a Unión tras su paso por Aldosivi, donde fue goleador y figura en la Primera Nacional. Hoy disfruta de su primera experiencia en la máxima categoría: “Desde el primer día me hicieron sentir muy cómodo. Era un sueño debutar en Primera y Unión me dio esa posibilidad. Estoy agradecido al club, a los hinchas y al grupo, que es muy unido”.

El delantero también habló de su vida en Santa Fe, donde se instaló con su pareja y su hijo de 9 meses: “La ciudad me gusta mucho, sobre todo la costanera y las plazas. Mi familia está contenta, y eso también me da tranquilidad para enfocarme en el fútbol”.

Por último, dejó un mensaje al hincha tatengue: “Que sigan confiando y apoyando, que este grupo va a responder. Hemos demostrado que podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes”.

Con la confianza de Leonardo Madelón y un presente que lo encuentra cada vez más protagonista, Colazo se suma a la lista de jugadores que le dan aire fresco a un Unión que ilusiona a su gente.