Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

Aparecieron banderas en las puertas de Colón, donde se carga duramente contra Víctor Godano, a quien compararon con José Vignatti.

4 de septiembre 2025 · 08:30hs
Colón atraviesa días de extrema tensión. En las últimas horas aparecieron banderas colgadas en la puerta de la sede que reflejan el malestar de un sector de la hinchada y de los socios con la actual conducción que preside Víctor Godano.

Las leyendas de las banderas en Colón

Una de ellas, con letras rojas y negras, expresó: “Godano = J.N.V”, en clara referencia a José Néstor Vignatti, expresidente de la institución. Debajo, se leía con contundencia: “Elecciones ya”. Otra bandera fue todavía más dura, señalando: “La peor Comisión de la historia”.

LEER MÁS: Cuenta regresiva en Colón: ya hay día para las elecciones y la entrega de mando

Estas manifestaciones llegan en un contexto político delicadísimo, donde el club se encamina a un proceso electoral que marcará un nuevo rumbo institucional.

bandera

En ese sentido, la Comisión Directiva convocó a los sectores opositores que participaron en los últimos comicios a una reunión clave, que se desarrollará el próximo sábado a las 10 en el Hotel de Colón. Allí se anunciará que las elecciones se celebrarán el domingo 30 de noviembre, con traspaso de mando previsto para el 1 de diciembre.

Colón, con el objetivo de sostener la categoría

Pero la crisis no es solo política. En lo deportivo, el Sabalero quedó sin chances de pelear por un lugar en el Reducido y su única misión en lo que resta del campeonato es sostener la categoría.

LEER MÁS: La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

Con 15 puntos en juego, mantiene una diferencia de nueve sobre Defensores Unidos (CADU), que hoy ocupa la primera plaza de descenso, y en el medio (dos puntos menos que Colón) se encuentra Almirante Brown.

De esta manera, Colón enfrenta semanas decisivas tanto dentro como fuera de la cancha, con un clima enrarecido, fuertes cuestionamientos a la dirigencia y un futuro institucional que comenzará a definirse en el cierre del año.

Colón banderas Víctor Godano
